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CBSE Board Exam 2027: सीबीएसई डेटशीट को लेकर बड़ा अपडेट, जानें LOC और परीक्षा शेड्यूल की पूरी जानकारी

CBSE बोर्ड परीक्षा 2027 को लेकर छात्रों की नजर डेटशीट पर है. इस बीच LOC प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके जरिए कक्षा 10वीं और 12वीं के उम्मीदवारों का विवरण दर्ज किया जाएगा.

By: Munna Verma | Published: September 30, 2026 2:24:33 PM IST

CBSE Board Exam 2027: डेटशीट कब होगी जारी?
CBSE Board Exam 2027: डेटशीट कब होगी जारी?


CBSE Board Exam 2027: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE से कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम 2027 में शामिल होने वाले लाखों छात्रों के लिए अहम अपडेट सामने आया है. बोर्ड जल्द ही आगामी परीक्षाओं का संभावित शेड्यूल जारी कर सकता है. हालांकि, परीक्षा की आधिकारिक डेटशीट जारी होने का इंतजार अभी बना हुआ है.

छात्रों के लिए फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया List of Candidates (LOC) से जुड़ी है. CBSE ने 24 सितंबर को कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों का विवरण ऑनलाइन जमा करने के लिए पोर्टल शुरू किया था.

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LOC जमा करने की आखिरी तारीख क्या है?

CBSE के निर्देशों के मुताबिक स्कूल बिना किसी लेट फीस के 21 अक्टूबर 2026 तक विद्यार्थियों की जानकारी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. इसके बाद लेट फीस के साथ LOC जमा करने की सुविधा 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी. बोर्ड ने स्कूलों को विद्यार्थियों की जानकारी और उनके चुने गए विषयों को भरते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. किसी भी तरह की गलत जानकारी आगे चलकर परीक्षा से जुड़ी परेशानी का कारण बन सकती है.

केवल LOC में दर्ज छात्रों को मिलेगा परीक्षा में बैठने का मौका

CBSE के अनुसार, कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा में वही विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे जिनका नाम ऑनलाइन LOC प्रक्रिया के माध्यम से बोर्ड के रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है. इस वजह से स्कूलों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है. विद्यार्थियों का नाम, व्यक्तिगत विवरण और विषयों का चयन सही तरीके से दर्ज करना जरूरी है. छात्रों और अभिभावकों को भी स्कूल से अपने रिकॉर्ड की पुष्टि कर लेनी चाहिए.

CBSE Date Sheet 2027 कब आ सकती है?

CBSE अपनी आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर बोर्ड परीक्षा 2027 से संबंधित शेड्यूल और अन्य जरूरी घोषणाएं जारी करेगा. पिछले परीक्षा चक्र को देखें तो बोर्ड ने 24 सितंबर 2025 को संभावित परीक्षा डेटशीट जारी की थी. इसी पैटर्न को देखते हुए 2027 की संभावित डेटशीट को लेकर छात्रों में उत्सुकता बनी हुई है. हालांकि, जब तक CBSE की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक किसी तारीख को अंतिम परीक्षा कार्यक्रम नहीं माना जाना चाहिए.

स्कूलों को LOC प्रक्रिया से पहले क्या करना होगा?

CBSE के सर्कुलर के अनुसार, स्कूलों को LOC जमा करने से पहले आवश्यक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसके लिए स्कूलों को अपनी Affiliation Number को यूजर आईडी के तौर पर इस्तेमाल करना होगा. परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या, विषय चयन और अन्य जरूरी विवरण सही तरीके से दर्ज करना इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा है.

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर आने वाले अपडेट पर नजर रखें और सोशल मीडिया या अनधिकृत स्रोतों से मिलने वाली परीक्षा तारीखों पर बिना पुष्टि के भरोसा न करें.

Tags: CBSEcbse boardCBSE Board Exam 2027
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