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CBSE Board Exam 2027: 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीख का ऐलान, इस दिन से शुरू होंगे एग्जाम

CBSE Board Exam 2027 Scheduled: CBSE बोर्ड ने शुक्रवार को घोषणा की कि क्लास 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं 16 फरवरी, 2027 से शुरू होंगी. क्लास 10 की परीक्षाएं 9 मार्च को खत्म होंगी, जबकि क्लास 12 की परीक्षाएं 9 अप्रैल को खत्म होंगी.

By: Kamesh Dwivedi | Published: November 6, 2026 8:44:48 PM IST

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की वर्ष 2027 की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का आधिकारिक ऐलान कर दिया है
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की वर्ष 2027 की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का आधिकारिक ऐलान कर दिया है


केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की वर्ष 2027 की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का आधिकारिक ऐलान कर दिया है. जारी कार्यक्रम के मुताबिक, दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 16 फरवरी 2027 (मंगलवार) से शुरू होंगी. बोर्ड ने परीक्षा शुरू होने से 101 दिन पहले डेटशीट जारी कर दी है, ताकि छात्रों को तैयारी और रिवीजन के लिए पर्याप्त समय मिल सके.

कितने छात्र-छात्राएं होंगे शामिल?

इस बार कक्षा 10वीं की परीक्षा में कुल 83 विषयों और कक्षा 12वीं की परीक्षा में 121 विषयों के छात्र शामिल होंगे. बोर्ड के अनुसार, वर्ष 2027 की परीक्षाओं के लिए कक्षा 10वीं में करीब 26.5 लाख और कक्षा 12वीं में 19.8 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया है. सभी परीक्षाएं निर्धारित दिनों में सुबह 10:30 बजे (भारतीय समयानुसार) शुरू होंगी.

प्रमुख विषयों के बीच में रहेगा गैप

छात्रों की तैयारी को ध्यान में रखते हुए प्रमुख विषयों की परीक्षाओं के बीच पर्याप्त अंतराल रखा गया है, ताकि उन्हें रिवीजन का समय मिल सके. इसके अलावा, कक्षा 12वीं की प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए बोर्ड परीक्षाएं समय से पहले पूरी कराने की योजना बनाई गई है.
 
CBSE ने डेटशीट तैयार करते समय इस बात का भी ध्यान रखा है कि छात्रों के चुने हुए किन्हीं दो विषयों की परीक्षाएं एक ही दिन न पड़ें. इससे छात्रों को परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार अपनी तैयारी करने में आसानी होगी.

कहां से डाउनलोड करें डेटशीट?

छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.gov.in पर जाकर अपनी कक्षा की डेटशीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

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Tags: CBSE 10th ExamCBSE 12th ExamCBSE Board Date 2027CBSE Board Exam 2027
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