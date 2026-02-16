CBSE Board Exam 2026: बोर्ड परीक्षा 2026 से पहले CBSE की चेतावनी, पेपर लीक अफवाहों पर कड़ी कार्रवाई

CBSE Board Exam 2026: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने साफ किया है कि Class 10 के सभी स्टूडेंट्स के लिए पहली बोर्ड परीक्षा देना जरूरी है. जो स्टूडेंट्स पहले फ़ेज में कम से कम तीन सब्जेक्ट में शामिल नहीं हो पाते है, उन्हें “कम्पलसरी रिफ़ंड” कैटेगरी में रखा जाएगा और वे अगले साल फरवरी में होने वाली मेन परीक्षाओं में शामिल होंगे.

CBSE की Class 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं मंगलवार, 17 फरवरी से शुरू हो रही हैं, जिसमें भारत और विदेश के 4.6 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे है.

CBSE ने जरूरी नोटिस जारी किया

CBSE की तरफ से यह साफ-साफ कुछ रिक्वेस्ट मिलने के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि Class 10 के जो स्टूडेंट्स कुछ वजहों से पहली बोर्ड परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें दूसरी बोर्ड परीक्षा देने की इजाजत दी जानी चाहिए.

CBSE एग्ज़ामिनेशन कंट्रोलर संयम भारद्वाज ने कहा कि सभी स्टूडेंट्स के लिए पहली बोर्ड परीक्षा देना जरूरी है.

सभी पास और एलिजिबल स्टूडेंट्स को साइंस, मैथ, सोशल साइंस और लैंग्वेज में से किन्हीं तीन सब्जेक्ट में अपनी परफ़ॉर्मेंस सुधारने की इजाजत दी जाएगी. अगर कोई स्टूडेंट पहली परीक्षा में तीन या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, तो उसे दूसरी परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी. जिन स्टूडेंट्स के पहली परीक्षा में कम्पार्टमेंट मार्क्स हैं, उन्हें कम्पार्टमेंट कैटेगरी के तहत दूसरी परीक्षा में बैठने की इजाजत दी जाएगी.

स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर लीक की अफवाहों पर ध्यान न दें: CBSE

CBSE ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पेपर लीक की अफवाहों से गुमराह न होने की अपील की है. CBSE के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, “कुछ एंटी-सोशल एलिमेंट्स परीक्षा के समय अलग-अलग इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज फैलाकर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को गुमराह करने की कोशिश करते है. ऐसी गलत जानकारी में अक्सर क्वेश्चन पेपर लीक के झूठे दावे शामिल होते है.

इसलिए CBSE पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और सभी संबंधित स्टेकहोल्डर्स से सतर्क रहने और अफवाहों से गुमराह न होने की अपील करता है.” CBSE ने स्टूडेंट्स को लोकल हालात, ट्रैफिक, मौसम और दूरी को ध्यान में रखते हुए सुबह 10 बजे तक परीक्षा सेंटर पर पहुंचने को कहा है.