CBSE की बड़ी गलती! वेदांत को भेज दी किसी और की कॉपी, अब मिलेगी फिजिक्स में सही मार्किंग

CBSE Answer Sheet Controversy: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने आखिरकार 12वीं के छात्र वेदांत को उसकी सही फिजिक्स की आंसर शीट भेज दी है. यह मामला पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में था. छात्र ने आरोप लगाया था कि बोर्ड ने उसे किसी दूसरे छात्र की कॉपी भेज दी थी और उसी दूसरे छात्र के आधार पर उसकी उत्तर पुस्तिका की जांच कर दी गई थी.

अब CBSE ने ईमेल के जरिए वेदांत को उसकी असली फिजिक्स आंसर बुक साझा करते हुए बताया है कि विषय की दोबारा जांच की जाएगी. साथ ही उसके अपडेटेड नंबर भी जल्द जारी किए जाएंगे.

सामने कैसे आया पूरा मामला?

वेदांत ने 19 मई को CBSE के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपनी फिजिक्स उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी के लिए आवेदन किया था. उसे फिजिक्स में उम्मीद से काफी कम अंक मिले थे, जिसके बाद उसने अपनी कॉपी देखने का फैसला किया. 23 मई को जब उसे ईमेल के जरिए उत्तर पुस्तिका मिली, तो उसने दावा किया कि उसमें दिखाई गई हैंडराइटिंग उसकी नहीं थी.

इसके बाद उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पूरा मामला साझा किया. उसकी पोस्ट कुछ ही घंटों में वायरल हो गई और तीन मिलियन से ज्यादा व्यूज़ के साथ 40 हजार से अधिक लाइक्स मिले. सोशल मीडिया पर कई अन्य छात्रों ने भी बोर्ड की मूल्यांकन प्रक्रिया और उत्तर पुस्तिका जांच को लेकर चिंता जताई.

CBSE ने क्या कहा?

CBSE ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि छात्रों के हित बोर्ड की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं. बोर्ड के अनुसार इस पूरे मामले की जांच “टॉप प्रायोरिटी” पर की गई और एक विशेष टीम इसकी निगरानी कर रही थी. वेदांत को भेजे गए ईमेल में लिखा गया था कि कृपया फिजिक्स की अपनी सही आंसर बुक अटैचमेंट में देखें. फिजिक्स के नए नंबरों के आधार पर आपका रिज़ल्ट जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा. इस बयान के बाद यह साफ हो गया कि बोर्ड ने गलती स्वीकार कर ली है और अब छात्र के अंकों में संशोधन किया जाएगा.

OSM सिस्टम पर उठे सवाल

इस साल CBSE ने 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम लागू किया है. इस नई प्रक्रिया के तहत उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन कर डिजिटल माध्यम से जांचा जाता है. हालांकि रिज़ल्ट जारी होने के बाद कई छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें उम्मीद से कम अंक मिले हैं. कुछ छात्रों ने JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि बोर्ड की जांच प्रक्रिया में खामियां हो सकती हैं.

इसके अलावा, CBSE के पोस्ट-रिज़ल्ट पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतों की शिकायतें भी सामने आईं. कई अभिभावकों और छात्रों ने दावा किया कि आंसर शीट की फोटोकॉपी के लिए पोर्टल पर फीस कभी 1 रुपये तो कभी 60 हजार रुपये से अधिक दिखाई दे रही थी.