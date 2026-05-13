CBSE 12th Topper List 2026: सीबीएसई टॉपर्स लिस्ट जारी होगी या नही? पढ़िए इस पर क्या है पॉलिसी

CBSE 12th National Topper List 2026: हर साल जब CBSE कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित होने का समय आता है, तो छात्रों और अभिभावकों के बीच उत्सुकता अपने चरम पर होती है. रिजल्ट के साथ ही सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला सवाल यही होता है कि क्या CBSE राष्ट्रीय टॉपर्स लिस्ट जारी करेगा या नहीं? पिछले कुछ वर्षों में बोर्ड की नीति में बदलाव के बाद यह सवाल और भी ज्यादा चर्चा में आ गया है.

पहले CBSE (Central Board of Secondary Education) कक्षा 12वीं के टॉपर्स के नाम और उनके अंक सार्वजनिक रूप से जारी करता था. लेकिन कुछ समय पहले बोर्ड ने इस पर रोक लगा दी. इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव को कम करना और अनावश्यक प्रतिस्पर्धा को रोकना था. CBSE का मानना है कि हर छात्र की सीखने की क्षमता अलग होती है. ऐसे में केवल अंकों के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग करना कई बार छात्रों में तनाव और असमान तुलना की भावना पैदा कर सकता है. इसी वजह से बोर्ड ने “नो टॉपर पॉलिसी” अपनाई.

मिलता है मेरिट सर्टिफिकेट

CBSE बोर्ड अब पहले की तरह राष्ट्रीय टॉपर्स लिस्ट जारी नहीं करता, लेकिन मेधावी छात्रों को सम्मानित करने की प्रक्रिया जारी है. बोर्ड हर विषय में टॉप 0.1% प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मेरिट सर्टिफिकेट प्रदान करता है, जिसे छात्र आसानी से DigiLocker के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं. CBSE Class 12 Result 2026 में भी बोर्ड ने रैंकिंग सिस्टम से दूरी बनाए रखी है। इस वर्ष त्रिवेंद्रम क्षेत्र ने 95.62% पास प्रतिशत के साथ सबसे शानदार प्रदर्शन किया। इसके बाद चेन्नई और बेंगलुरु क्षेत्र का स्थान रहा.

आंकड़ों के अनुसार, इस बार 95 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल करने वाले छात्रों की संख्या 17,113 रही, जबकि 90 प्रतिशत से ज्यादा अंक पाने वाले 94,028 छात्र दर्ज किए गए. CBSE का यह कदम छात्रों पर अनावश्यक दबाव कम करने और स्वस्थ शैक्षणिक माहौल को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

2026 में क्या जारी होगी CBSE टॉपर्स लिस्ट?

लेटेस्ट ट्रेंड और पिछले कई सालों की नीति को देखते हुए यह लगभग तय माना जा रहा है कि CBSE कक्षा 12वीं की राष्ट्रीय टॉपर्स लिस्ट 2026 में भी जारी नहीं की जाएगी. बोर्ड फिलहाल अपने पुराने सिस्टम पर ही काम कर रहा है, जिसमें किसी भी प्रकार की ऑल इंडिया रैंक या टॉपर्स की आधिकारिक सूची शामिल नहीं होती. CBSE की तरफ से अब तक ऐसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया है जिससे यह लगे कि टॉपर्स लिस्ट को फिर से शुरू किया जाएगा.

रिजल्ट में क्या जानकारी मिलेगी?

भले ही टॉपर्स लिस्ट जारी न हो, लेकिन CBSE रिजल्ट के साथ कई महत्वपूर्ण आंकड़े जरूर जारी करता है, जैसे:

कुल पास प्रतिशत

स्ट्रीम-वाइज प्रदर्शन (साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स)

लड़के और लड़कियों का प्रदर्शन

रीजन-वाइज रिजल्ट डेटा

स्कूल स्तर के परिणाम

ये सभी आंकड़े शिक्षा प्रणाली की समग्र स्थिति को समझने में मदद करते हैं और किसी एक छात्र पर दबाव नहीं डालते.

छात्रों पर इसका प्रभाव

टॉपर्स लिस्ट हटाने के फैसले पर हमेशा मिश्रित प्रतिक्रियाएं रही हैं. कुछ छात्रों को रैंकिंग से प्रेरणा मिलती थी, लेकिन अधिकतर शिक्षाविद इस बदलाव को सकारात्मक मानते हैं. उनका कहना है कि इससे छात्रों पर अनावश्यक प्रतिस्पर्धा का दबाव कम होता है और वे बेहतर तरीके से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं. हालांकि कुछ कोचिंग संस्थान अभी भी अनौपचारिक टॉपर्स लिस्ट जारी करते हैं, लेकिन इन्हें CBSE की आधिकारिक मान्यता नहीं होती.

कुल मिलाकर, यह साफ है कि CBSE कक्षा 12वीं राष्ट्रीय टॉपर्स लिस्ट 2026 में जारी होने की संभावना नहीं है. बोर्ड का ध्यान अब रैंकिंग की बजाय समग्र शिक्षा और छात्रों के प्रदर्शन के विश्लेषण पर है.