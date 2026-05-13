CBSE 12th Result 2026 Soon: results.cbse.nic.in पर जल्द जारी होंगे नतीजे, DigiLocker, UMANG ऐप ऐसे करें चेक

CBSE 12th Result 2026 Soon on DigiLocker: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा परिणाम 2026 घोषित कर सकता है. लाखों छात्र बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे. इसके अलावा, छात्र DigiLocker, UMANG ऐप और IVRS जैसी सुविधाओं के जरिए भी अपना रिजल्ट देख पाएंगे.

इस साल CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षाएं फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की गई थीं. देश और विदेश के हजारों परीक्षा केंद्रों पर साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के लाखों छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे. परीक्षा समाप्त होने के बाद बोर्ड ने कॉपियों के मूल्यांकन और मॉडरेशन की प्रक्रिया शुरू की. अब छात्रों की नजरें रिजल्ट की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं.

ऑनलाइन मार्कशीट में क्या-क्या होगा?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों को प्रोविजनल डिजिटल मार्कशीट उपलब्ध कराई जाएगी. इसमें विषयवार अंक, ग्रेड, कुल अंक और पास/फेल स्टेटस जैसी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होगी. रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड ID और सिक्योरिटी कोड दर्ज करना होगा. बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे डाउनलोड की गई मार्कशीट पर सभी जानकारियां ध्यान से जांच लें. ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑनलाइन मार्कशीट अस्थायी होगी. मूल मार्कशीट और प्रमाणपत्र बाद में स्कूलों द्वारा जारी किए जाएंगे.

DigiLocker पर CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 कैसे देखें?

अगर आधिकारिक वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक की वजह से दिक्कत आती है, तो छात्र DigiLocker के जरिए भी अपना रिजल्ट आसानी से देख सकते हैं.

DigiLocker वेबसाइट या ऐप खोलें.

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार डिटेल्स से लॉग इन करें.

‘Education’ या ‘CBSE’ सेक्शन में जाएं.

“CBSE Class 12 Result 2026” विकल्प चुनें.

रोल नंबर, स्कूल कोड और एडमिट कार्ड ID दर्ज करें.

सबमिट करते ही डिजिटल मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी.

भविष्य के लिए इसे डाउनलोड और सेव कर लें.

छात्रों में उत्साह और हल्की चिंता

हर साल की तरह इस बार भी छात्र रिजल्ट को लेकर उत्साहित होने के साथ थोड़े चिंतित भी नजर आ रहे हैं. कई छात्रों के लिए यह रिजल्ट उनके करियर और कॉलेज एडमिशन का महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा. शिक्षकों और विशेषज्ञों का कहना है कि छात्रों को परिणाम चाहे जैसा भी मिले, उन्हें धैर्य बनाए रखना चाहिए और आगे की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए.

रिजल्ट के बाद क्या होगा?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र कॉलेज एडमिशन, प्रवेश परीक्षाओं और करियर प्लानिंग की दिशा में आगे बढ़ेंगे. जिन छात्रों को अपने अंकों पर संदेह होगा, उनके लिए CBSE जल्द ही री-चेकिंग और री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया भी शुरू कर सकता है.