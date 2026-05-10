CBSE 12th Result 2026 on DigiLocker: सीबीएसई 12वीं रिजल्ट क्या डिजीलॉकर पर होगा जारी? मिला ये बड़ा संकेत

CBSE 12th Result 2026 on DigiLocker: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE जल्द ही कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर सकता है. हाल ही में DigiLocker पोर्टल पर सामने आए एक अपडेट ने छात्रों और अभिभावकों की उत्सुकता बढ़ा दी है. पोर्टल पर रिजल्ट “जल्द उपलब्ध होगा” का संदेश दिखाई देने लगा है, जिससे संकेत मिल रहा है कि बोर्ड परिणाम जारी करने की अंतिम तैयारी में जुटा हुआ है.

पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखें तो CBSE और अन्य शिक्षा बोर्ड अक्सर DigiLocker पर रिजल्ट नोटिफिकेशन सक्रिय होने के कुछ दिनों के भीतर परिणाम घोषित कर देते हैं. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 सोमवार, 11 मई के आसपास जारी किया जा सकता है. हालांकि, बोर्ड की ओर से अभी तक रिजल्ट की तारीख और समय को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

DigiLocker पर कैसे देखें CBSE 12वीं रिजल्ट 2026?

छात्र अपना रिजल्ट DigiLocker के माध्यम से आसानी से ऑनलाइन देख सकते हैं. इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

सबसे पहले DigiLocker Result Portal

पर जाएं या DigiLocker ऐप खोलें.

अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार से जुड़े लॉगिन क्रेडेंशियल की मदद से साइन इन करें.

लॉगिन करने के बाद “Education” या “CBSE” सेक्शन पर जाएं.

वहां “CBSE Class 12 Result 2026” या “Class XII Marksheet” विकल्प चुनें.

अब रोल नंबर, स्कूल कोड और एडमिट कार्ड ID जैसी जरूरी जानकारी दर्ज करें.

“Submit” पर क्लिक करते ही आपकी डिजिटल मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी.

भविष्य के उपयोग के लिए रिजल्ट डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.

आधिकारिक वेबसाइटों पर भी मिलेगा रिजल्ट

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र CBSE की आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से भी अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे. इसके लिए छात्र CBSE Official Website, CBSE Results Portal और CBSE Results Website का उपयोग कर सकते हैं. पिछले वर्षों की तरह इस बार भी DigiLocker पर छात्रों को उनकी सत्यापित डिजिटल मार्कशीट और प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे. ये डिजिटल दस्तावेज़ कॉलेज एडमिशन और अन्य शैक्षणिक प्रक्रियाओं में मान्य होंगे.

फरवरी से अप्रैल के बीच हुई थीं परीक्षाएं

CBSE कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षाएं इस वर्ष फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की गई थीं. देशभर और विदेशों में स्थित CBSE स्कूलों के लाखों छात्रों ने साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज (Humanities) स्ट्रीम में परीक्षा दी थी. अब सभी छात्रों की नजरें रिजल्ट डेट पर टिकी हुई हैं. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और DigiLocker जैसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म से ही रिजल्ट चेक करें और किसी भी अफवाह से बचें.