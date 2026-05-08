CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई बोर्ड 12वीं का जल्द जारी होगा परिणाम, जानें कैसे और कहां करें चेक

CBSE 12th Result 2026: देशभर के लाखों छात्रों को अब CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 का बेसब्री से इंतजार है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने अभी तक कक्षा 12वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी नहीं किए हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि बोर्ड जल्द ही रिजल्ट घोषित कर सकता है. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन देख सकेंगे.

हर साल की तरह इस बार भी छात्र अपने रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी की मदद से रिजल्ट एक्सेस कर पाएंगे. बोर्ड ने रिजल्ट देखने के लिए कई डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए हैं ताकि छात्रों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

इन वेबसाइट्स पर उपलब्ध होगा CBSE 12वीं रिजल्ट 2026

CBSE बोर्ड रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र कई आधिकारिक वेबसाइट्स के माध्यम से अपना परिणाम देख सकेंगे. मुख्य वेबसाइट results.cbse.nic.in पर रिजल्ट लिंक एक्टिव किया जाएगा. इसके अलावा cbse.gov.in, cbseresults.nic.in, digilocker.gov.in और results.gov.in पर भी रिजल्ट उपलब्ध रहेगा.

बोर्ड की कोशिश रहती है कि रिजल्ट जारी होने के समय वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक के बावजूद छात्रों को आसानी से अपना परिणाम मिल सके. इसी वजह से एक से अधिक प्लेटफॉर्म पर रिजल्ट जारी किया जाता है.

मोबाइल ऐप और SMS से भी देख सकेंगे रिजल्ट

आज के डिजिटल दौर में CBSE ने छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मोबाइल ऐप्स के जरिए भी रिजल्ट देखने की सुविधा दी है. छात्र DigiLocker और UMANG ऐप पर लॉगिन करके अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे. इसके अलावा जिन छात्रों के पास इंटरनेट की सुविधा सीमित है, वे SMS के माध्यम से भी अपना रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं. यह सुविधा खासतौर पर दूरदराज के क्षेत्रों के छात्रों के लिए काफी उपयोगी साबित होती है.

रिजल्ट डेट और समय को लेकर बोर्ड की खास नीति

CBSE ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड रिजल्ट जारी करने की तारीख और समय की घोषणा पहले से नहीं करेगा. यानी छात्र किसी आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस या तय समय का इंतजार न करें. रिजल्ट जारी होते ही बोर्ड अपनी वेबसाइट पर जरूरी नोटिस और रिजल्ट से जुड़ी जानकारी साझा करेगा. इसके साथ ही री-इवैल्यूएशन, कंपार्टमेंट परीक्षा और डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड जैसी आगे की प्रक्रियाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी.

फरवरी से अप्रैल तक चली थीं बोर्ड परीक्षाएं

CBSE कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं इस वर्ष 17 फरवरी 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक आयोजित की गई थीं. परीक्षाएं देश और विदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर एक ही शिफ्ट में हुईं. परीक्षा का समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक निर्धारित किया गया था. इस साल लाखों छात्रों ने साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स फैकल्टी से परीक्षा दी है. परीक्षा समाप्त होने के बाद से ही छात्र और अभिभावक रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं.

छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सलाह

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र सबसे पहले अपनी मार्कशीट में दर्ज सभी जानकारियां ध्यान से जांच लें. यदि किसी प्रकार की गलती दिखाई देती है, तो तुरंत स्कूल या CBSE से संपर्क करें. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म से ही रिजल्ट चेक करें, ताकि किसी भी अफवाह या गलत जानकारी से बचा जा सके.