CBSE 12th Result 2026 Expected Today: क्या आज जारी होगा 12वीं का रिजल्ट? देखें सही टाइम और डेट

CBSE 12th Result 2026 Expected Today: सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) जब क्लास 12 बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट घोषित करेगा, तो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम के लाखों स्टूडेंट्स का इंतज़ार खत्म हो जाएगा. हालांकि अभी तक सही डिक्लरेशन शेड्यूल के बारे में कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन डिजिलॉकर से जुड़े हालिया डेवलपमेंट ने उम्मीदों को और पक्का कर दिया है कि रिजल्ट लिंक इस हफ़्ते एक्टिव हो सकता है.

कब जारी होगा रिज्लट?

सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया है कि CBSE क्लास 12 रिजल्ट 2026 आज जारी होगा या नहीं.हालांकि, हाल ही में डिजिलॉकर बैनर पर यह कहा गया था कि रिजल्ट जल्द ही आने की उम्मीद है, जिसके बाद अटकलें बढ़ गई हैं. बोर्ड ने पहले संकेत दिया था कि क्लास 12 के रिजल्ट मई के तीसरे हफ्ते में घोषित किए जा सकते हैं.

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18.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स कर रहे हैं इंतजार

18.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स CBSE क्लास 12 रिजल्ट 2026 की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं.बोर्ड ने इस साल फरवरी और अप्रैल के बीच देश भर में 7,574 सेंटर्स पर परीक्षाएं आयोजित की थीं.

डिजिलॉकर पर रिजल्ट कैसे चेक करें?

डिजिलॉकर पर क्लास 12 रिजल्ट चेक करने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

डिजिलॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट digilocker.gov.in पर जाएं.

होम पेज पर मौजूद CBSE 12th रिजल्ट 2026 लिंक पर क्लिक करें.

एक नया पेज खुलेगा जहां कैंडिडेट्स को लॉगिन डिटेल्स डालनी होंगी.

सबमिट पर क्लिक करें और आपका रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा.

रिजल्ट चेक करें और पेज डाउनलोड करें.

आगे की जरूरत के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी रख लें.

डिजिलॉकर अकाउंट के लिए ज़रूरी APAAR ID क्या है?

ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री या APAAR ID एक यूनिक 12-डिजिट का एकेडमिक आइडेंटिटी नंबर है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) फ्रेमवर्क के तहत स्टूडेंट्स को दिया जाता है. जिन स्टूडेंट्स ने APAAR के लिए रजिस्टर किया है, वे पाएंगे कि उनकी CBSE मार्कशीट अपने आप डिजिलॉकर में पहले से लोड हो जाती है.