CBSE 12th Result 2026 DECLARED: सीबीएसई बोर्ड 12वीं रिजल्ट cbse.gov.in पर जारी, इस Direct Link से करें चेक

CBSE 12th Result 2026 DECLARED: सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने कक्षा 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा दी है, वे CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं. रिज़ल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को अपने रोल नंबर, स्कूल नंबर, जन्म तिथि और एडमिट कार्ड ID की ज़रूरत होगी.

CBSE 12वीं कक्षा का रिज़ल्ट अन्य आधिकारिक वेबसाइटों पर भी देखा जा सकता है, जिनमें cbse.gov.in, cbse.nic.in और Digilocker.gov.in शामिल हैं.

CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 कहां देखें?

छात्र अपना परिणाम कई आधिकारिक पोर्टल्स पर देख सकते हैं। इनमें प्रमुख वेबसाइटें शामिल हैं:

results.nic.in

cbse.gov.in

cbse.nic.in

DigiLocker (digilocker.gov.in)

इसके अलावा, रिजल्ट को मोबाइल ऐप्स जैसे DigiLocker और UMANG पर भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे छात्र आसानी से अपने मोबाइल पर ही मार्कशीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

रिजल्ट देखने के लिए जरूरी जानकारी

CBSE 12वीं का रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स की आवश्यकता होगी, जिनमें शामिल हैं:

रोल नंबर

स्कूल नंबर

जन्म तिथि

एडमिट कार्ड ID

इन जानकारियों को सही तरीके से दर्ज करने के बाद ही छात्र अपना रिजल्ट देख पाएंगे.

CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 ऐसे करें चेक

CBSE की आधिकारिक वेबसाइट results.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर “CBSE Class 12 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.

लॉगिन पेज पर अपनी सभी जरूरी जानकारी भरें.

“Submit” बटन पर क्लिक करें.

आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

रिजल्ट को डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट निकाल लें.

SMS और डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी उपलब्ध रिजल्ट

CBSE ने छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रिजल्ट को कई प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध कराया है. छात्र SMS के माध्यम से भी अपना परिणाम प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा DigiLocker और UMANG ऐप पर भी डिजिटल मार्कशीट और प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की सुविधा दी गई है.

परीक्षा से जुड़ी अहम जानकारी

CBSE 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 तक देशभर और विदेशों में आयोजित की गई थीं. परीक्षा एक ही शिफ्ट में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक संपन्न हुई थी. बोर्ड ने पूरे देश में समान और पारदर्शी मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई, जिससे छात्रों के प्रदर्शन का सही आकलन हो सके.

आगे की प्रक्रिया और सलाह

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी प्रोविजनल मार्कशीट को सुरक्षित रखें और जल्द से जल्द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने स्कूल से प्राप्त करें. यह दस्तावेज़ आगे की उच्च शिक्षा और प्रवेश प्रक्रिया में आवश्यक होंगे.