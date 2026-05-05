CBSE 12th Result 2026 Date: सीबीएसई 12वीं रिजल्ट cbse.gov.in पर किसी भी समय, ऐसे करें आसानी से चेक

CBSE 12th Result 2026 Date: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने अभी तक कक्षा 12वीं का रिजल्ट 2026 आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया है. देशभर के लाखों छात्र अपने बोर्ड रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, जो जल्द ही जारी किया जा सकता है. जिन विद्यार्थियों ने इस वर्ष 12वीं की परीक्षा दी है, वे अपना रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से देख सकेंगे.

CBSE 12वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र इसे कई आधिकारिक वेबसाइटों पर देख सकते हैं. बोर्ड रिजल्ट को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराता है ताकि सभी छात्रों को आसानी से एक्सेस मिल सके.

आधिकारिक वेबसाइट्स:

cbse.gov.in

cbse.nic.in

results.cbse.nic.in

results.nic.in

results.digilocker.gov.in

digilocker.gov.in

umang.gov.in

इन वेबसाइट्स पर रिजल्ट लिंक एक्टिव होते ही छात्र अपना स्कोर चेक कर सकेंगे.

CBSE Result 2026 चेक करने के लिए जरूरी जानकारी

रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स की आवश्यकता होगी:

रोल नंबर

स्कूल नंबर

एडमिट कार्ड आईडी

जन्म तिथि (Date of Birth)

इन डिटेल्स को सही तरीके से दर्ज करना जरूरी है, तभी रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

CBSE 12th Result 2026 कैसे देखें (Step-by-Step Process)

CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर “CBSE 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.

अब अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और अन्य जानकारी भरें.

“Submit” बटन पर क्लिक करें.

आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट निकाल लें.

डिजिलॉकर और UMANG ऐप से भी मिलेगा रिजल्ट

CBSE छात्रों की सुविधा के लिए रिजल्ट सिर्फ वेबसाइट पर ही नहीं, बल्कि मोबाइल ऐप्स पर भी उपलब्ध कराता है:

DigiLocker App

UMANG App

इन प्लेटफॉर्म्स पर लॉगिन करके छात्र अपना डिजिटल मार्कशीट आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं.

CBSE रिजल्ट 2026 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी

पिछले वर्षों की तरह इस बार भी CBSE रिजल्ट को लेकर कुछ खास बातें सामने आती हैं:

रिजल्ट की तारीख और समय पहले से घोषित नहीं किया जाएगा.

किसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित नहीं होगी.

पास प्रतिशत, टॉपर्स और राज्यवार प्रदर्शन ऑनलाइन ही जारी किया जाएगा.

परीक्षा शेड्यूल और रिजल्ट का अनुमान.

इस वर्ष CBSE 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होकर 10 अप्रैल 2026 तक आयोजित की गई थीं. परीक्षा एक ही शिफ्ट में सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक संपन्न हुई.

CBSE 12th Result 2026 छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है. रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र इसे आसानी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और ऐप्स के जरिए चेक कर सकते हैं. छात्र सभी जरूरी डिटेल्स तैयार रखें और आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित अपडेट चेक करते रहें.