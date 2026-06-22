CBSE 12वीं री-इवैल्यूएशन रिजल्ट जारी, छात्र अब यहां देख सकते हैं अपडेटेड अंक

CBSE 12th Re-Evaluation Result 2026 Declared: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने उन लाखों छात्रों को बड़ी राहत दी है, जिन्होंने 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणामों के बाद अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन (Re-Evaluation) और सत्यापन (Verification) के लिए आवेदन किया था. बोर्ड ने 21 जून 2026 को री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया के पहले चरण के नतीजे जारी कर दिए हैं.

CBSE के अनुसार, प्राप्त कुल आवेदनों में से 87 प्रतिशत से अधिक मामलों का निस्तारण किया जा चुका है और संबंधित छात्रों के संशोधित परिणाम ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए गए हैं. जिन छात्रों ने आवेदन किया था, वे अब अपना अपडेटेड स्कोर और आवेदन की स्थिति देख सकते हैं.

DigiLocker पर ऐसे चेक करें अपना री-इवैल्यूएशन रिजल्ट

छात्र अपने री-इवैल्यूएशन के नतीजे आधिकारिक DigiLocker रिजल्ट पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं. इसके लिए उन्हें अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या जन्म तिथि दर्ज करनी होगी. लॉगिन करने के बाद छात्र अपने संशोधित अंक और आवेदन की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया में क्या-क्या शामिल था?

CBSE ने परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं से जुड़ी विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन करने का अवसर दिया था. इनमें शामिल हैं:

अंकों का सत्यापन (Verification of Marks)

जांची गई उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करना

विशेष उत्तरों का पुनर्मूल्यांकन (Re-Evaluation)

इन प्रक्रियाओं का उद्देश्य छात्रों को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष मूल्यांकन व्यवस्था उपलब्ध कराना है.

छात्रों को राहत: फीस में की गई थी बड़ी कटौती

इस वर्ष CBSE ने छात्रों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कई सेवाओं की फीस में भारी कमी की थी. मार्क्स वेरिफिकेशन शुल्क को 500 रुपये से घटाकर 100 रुपये कर दिया गया, जबकि उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की फीस 700 रुपये से घटाकर केवल 100 रुपये कर दी गई. इस फैसले का छात्रों और अभिभावकों ने व्यापक स्वागत किया.

चुनौतियों के बीच पूरी हुई प्रक्रिया

री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया के दौरान CBSE को कई तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल पर साइबर हमलों, विशेष रूप से डिनायल-ऑफ-सर्विस (DoS) अटैक, की घटनाएं सामने आईं. इसके बावजूद बोर्ड ने आवेदन और परिणाम सेवाओं को सुचारु रूप से संचालित रखा. इसके अलावा, कुछ छात्रों ने आरोप लगाया था कि उन्हें उपलब्ध कराई गई स्कैन कॉपियां उनकी हस्तलिपि से मेल नहीं खा रही थीं, जिससे मूल्यांकन प्रणाली को लेकर सवाल उठे थे.

“नो-चेंज” छात्रों को मिलेगा उत्तर पुस्तिका देखने का मौका

पारदर्शिता बढ़ाने के लिए CBSE ने फैसला किया है कि जिन छात्रों के परिणाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, उन्हें संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में अपनी उत्तर पुस्तिका देखने की अनुमति दी जाएगी. इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे.

छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सलाह

CBSE ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और सोशल मीडिया पर फैलने वाली अपुष्ट खबरों से बचें. जिन आवेदनों के नतीजे अभी लंबित हैं, वे नियमित रूप से DigiLocker और CBSE के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर अपडेट चेक करते रहें.