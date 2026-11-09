CBSE 12th Date Sheet 2027 जारी, कब से शुरू होंगी बोर्ड परीक्षाएं; जानें कैसे करें पूरा टाइमटेबल चेक?

CBSE 12th Date Sheet 2027 Release: 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए सोमवार यानी आज 9 नवंबर 2026 को बड़ी खबर सामने आई है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का टाइमटेबल जारी कर दिया है. इसके साथ ही साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स समेत अलग-अलग विषयों की परीक्षा तारीखों का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों को अब अपनी तैयारी की रणनीति बनाने का मौका मिल गया है.

कब से शुरू हैं एग्जाम?

CBSE डेटशीट के मुताबिक, क्लास 12 के एग्जाम 16 फरवरी, 2027 से शुरू होंगे और 9 अप्रैल, 2027 तक चलेंगे. पहला पेपर फिजिक्स का होगा, जबकि आखिरी एग्जाम रिटेल और वेब एप्लीकेशन का होगा. इस बार, बोर्ड ने एग्जाम से काफी पहले डेटशीट जारी कर दी है ताकि स्टूडेंट्स को रिवीजन और दूसरी तैयारियों के लिए काफी समय मिल सके.

CBSE क्लास 12 के प्रैक्टिकल एग्जाम कब होंगे?

थ्योरी एग्जाम से पहले प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट पूरे हो जाएंगे. आम स्कूलों के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम 1 जनवरी से 13 फरवरी, 2027 तक होंगे. हालांकि, विंटर-बाउंड स्कूलों के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम का शेड्यूल अलग है.

एग्जाम का टाइम क्या होगा?

ज़्यादातर CBSE क्लास 12 बोर्ड एग्जाम पेपर सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होंगे. हालांकि, कुछ सब्जेक्ट के पेपर का टाइम अलग हो सकता है. इसलिए, स्टूडेंट्स को अपने सब्जेक्ट के हिसाब से डेटशीट में दिया गया टाइम चेक कर लेना चाहिए. एग्जाम सेंटर पर टाइम पर पहुंचना ज़रूरी है.

CBSE 12th डेट शीट 2027 PDF कैसे डाउनलोड करें?

स्टूडेंट्स नीचे दिए गए स्टेप्स का इस्तेमाल करके पूरी डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं.

ऑफिशियल CBSE वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर लेटेस्ट अपडेट्स सेक्शन खोलें.

क्लास X और क्लास XII बोर्ड एग्जामिनेशन, 2027 के लिए डेट शीट लिंक पर क्लिक करें.

डेटशीट PDF स्क्रीन पर खुल जाएगी.

इसे डाउनलोड करें और सेफ रखें.

स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी सलाह

पक्का करें कि आपके सब्जेक्ट का नाम और सब्जेक्ट कोड डेटशीट से मैच करें. एग्जाम की तैयारी के लिए सब्जेक्ट के हिसाब से रिवीजन प्लान बनाएं और प्रैक्टिकल एग्जाम की तारीखों के लिए अपने स्कूल के टच में रहें.