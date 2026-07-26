CAT 2026 Registration: कैट के लिए इस दिन से आवेदन शुरू, फीस बढ़ी, जानें परीक्षा तिथि, योग्यता और पूरी प्रक्रिया

CAT 2026 Registration: देश के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2026 की आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है. इस परीक्षा में शामिल होने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए CAT 2026 Registration से जुड़ी अहम जानकारी जारी कर दी गई है. इस वर्ष आवेदन प्रक्रिया 3 अगस्त 2026 सुबह 10 बजे से शुरू होगी और उम्मीदवार 15 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. इस बार परीक्षा का आयोजन IIM इंदौर द्वारा किया जाएगा.

29 नवंबर को होगी CAT 2026 परीक्षा

CAT 2026 का आयोजन 29 नवंबर 2026 को देशभर के 170 से अधिक शहरों में किया जाएगा. परीक्षा तीन शिफ्ट में आयोजित होगी ताकि बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को परीक्षा देने की सुविधा मिल सके. अधिसूचना के अनुसार, इस वर्ष परीक्षा के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इससे अभ्यर्थी पिछले वर्षों के पैटर्न के अनुसार अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं.

CAT 2026 Registration Fee में बढ़ोतरी

इस साल CAT परीक्षा की आवेदन फीस में मामूली बढ़ोतरी की गई है.

General, EWS और NC-OBC उम्मीदवार: 2,700 (पिछले वर्ष 2,600)

SC, ST और PwD उम्मीदवार: 1,350 (पिछले वर्ष 1,300)

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आवेदन शुल्क नॉन-रिफंडेबल होगा. फीस का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन के दौरान ही किया जाएगा.

CAT 2026 Eligibility Criteria क्या है?

CAT 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निम्न पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी.

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है.

सामान्य, EWS और NC-OBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कम से कम 50% अंक आवश्यक हैं.

SC, ST और PwD वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 45% अंक निर्धारित किए गए हैं.

बैचलर डिग्री के अंतिम वर्ष में अध्ययन कर रहे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, प्रवेश के समय उन्हें सभी पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा.

आवेदन से पहले रखें ये दस्तावेज तैयार

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन शुरू होने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें, ताकि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो.

आमतौर पर आवेदन के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है.

पासपोर्ट साइज फोटो

हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी

शैक्षणिक प्रमाणपत्र

पहचान पत्र

आरक्षण प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)

समय रहते आवेदन करने से अंतिम समय की तकनीकी समस्याओं और सर्वर पर बढ़ते लोड से बचा जा सकता है.

एडमिट कार्ड और रिजल्ट की तारीख

CAT 2026 के लिए एडमिट कार्ड 4 नवंबर 2026 को जारी किए जाएंगे. परीक्षा के बाद परिणाम जनवरी 2027 के पहले सप्ताह में घोषित किए जाने की संभावना है. जारी स्कोर 31 दिसंबर 2027 तक वैध रहेगा, जिसका उपयोग विभिन्न IIM और अन्य मैनेजमेंट संस्थानों में प्रवेश के लिए किया जा सकेगा.

IIM ने क्या कहा?

सूचना पुस्तिका के अनुसार, अधिसूचना जारी होने के बाद CAT 2026 की परीक्षा प्रक्रिया या इसमें शामिल IIM संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया में किसी अतिरिक्त बदलाव की संभावना नहीं है. इसलिए उम्मीदवार वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं.

यदि आप MBA या अन्य मैनेजमेंट प्रोग्राम में प्रवेश का सपना देख रहे हैं, तो CAT 2026 Registration आपके लिए पहला महत्वपूर्ण कदम है. आवेदन की शुरुआत 3 अगस्त से होगी, इसलिए समय रहते सभी दस्तावेज तैयार रखें और अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 से पहले आवेदन अवश्य पूरा करें. नियमित तैयारी और सही रणनीति आपको देश के शीर्ष मैनेजमेंट संस्थानों तक पहुंचा सकती है.

ये भी पढ़ें…

UP Board Exam 2027: यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, इस दिन तक भरें फॉर्म, जानें फीस और पूरा शेड्यूल

Success Story: पिता चलाते थे किराना दुकान, 65 रुपये मंथली सैलरी वाली की नौकरी, अब 20000 करोड़ के हैं मालिक