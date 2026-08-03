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IIM से करना चाहते हैं MBA, तो फटाफट यहां करें आवेदन, देखें फीस और एग्जाम पैटर्न

CAT 2026 Registration Started: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) से पढ़ाई करने का मन बना रहे हैं, तो आज ही यहां आवेदन कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: August 3, 2026 10:29:24 AM IST

CAT 2026 Registration के लिए आज से आवेदन शुरू हो गया है.
CAT 2026 Registration के लिए आज से आवेदन शुरू हो गया है.


CAT 2026 Registration Started: देश के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट प्रवेश परीक्षा CAT 2026 Registration की प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर शुरू हो गई है. इस वर्ष इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) इंदौर परीक्षा का आयोजन करेगा. CAT 2026 का आयोजन 29 नवंबर 2026 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर तीन शिफ्ट में किया जाएगा.

यदि आप IIMs या अन्य प्रमुख बिजनेस स्कूलों से MBA या मैनेजमेंट प्रोग्राम में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो यह परीक्षा आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. ऐसे में आवेदन से पहले पात्रता, फीस, आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न की पूरी जानकारी जान लेना जरूरी है.

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CAT 2026 के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

CAT 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान से कम से कम 50 प्रतिशत अंक या समकक्ष CGPA के साथ स्नातक (Bachelor’s Degree) होना अनिवार्य है. वहीं, SC, ST और PwD श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं.

अंतिम वर्ष के छात्र या जिनका स्नातक परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है, वे भी प्रोविजनल आधार पर आवेदन कर सकते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि CAT 2026 में आवेदन के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं रखी गई है.

CAT 2026 Registration: ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

CAT की आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं.
नया यूजर रजिस्ट्रेशन करें और वैध ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर दर्ज करें.
प्राप्त लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करें.
व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य आवश्यक जानकारी सावधानीपूर्वक भरें.
अपनी पसंद के परीक्षा शहर और अन्य विकल्प चुनें.
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.
ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करें.
फॉर्म सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर सुरक्षित रखें.

CAT 2026 आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार निर्धारित किया गया है.
General, EWS और NC-OBC: 2,600
SC, ST और PwD: 1,300

फीस का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा.

CAT 2026 परीक्षा पैटर्न

CAT 2026 एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) होगी, जिसकी कुल अवधि 120 मिनट होगी. परीक्षा में कुल 68 प्रश्न पूछे जाएंगे.

प्रश्न पत्र तीन सेक्शन में विभाजित रहेगा.
मौखिक क्षमता और पढ़ने की समझ (VARC)
डेटा की व्याख्या और तार्किक तर्क (DILR)
संख्यात्मक क्षमता (QA)

प्रत्येक सेक्शन के लिए उम्मीदवारों को 40 मिनट का समय मिलेगा. परीक्षा के दौरान एक सेक्शन पूरा होने से पहले दूसरे सेक्शन में जाने की अनुमति नहीं होगी.

एडमिट कार्ड और रिजल्ट कब आएगा?

CAT 2026 का एडमिट कार्ड नवंबर 2026 में जारी किए जाने की संभावना है. वहीं परीक्षा का परिणाम दिसंबर 2026 में घोषित किया जा सकता है. CAT स्कोर का उपयोग IIMs के विभिन्न MBA, Post Graduate Programme और Fellow/Doctoral Programmes में प्रवेश के लिए किया जाएगा. इसके अलावा देश के कई प्रतिष्ठित मैनेजमेंट संस्थान भी अपने प्रवेश प्रक्रिया में CAT स्कोर को स्वीकार करते हैं.

जो उम्मीदवार मैनेजमेंट के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए CAT 2026 एक सुनहरा अवसर है. समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करें, परीक्षा पैटर्न को समझें और बेहतर तैयारी के साथ अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं.

Tags: CAT 2026CAT 2026 RegistrationIIMMBA
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