CAT 2026 रजिस्ट्रेशन फीस 11 साल में 69% बढ़ी, फिर भी क्यों जरूरी है यह बदलाव?

CAT 2026 Registration Fee Increased: देश के सबसे प्रतिष्ठित मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम CAT 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. इस वर्ष CAT 2026 Registration Fee में 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. अब सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए 2,700 का भुगतान करना होगा, जबकि पहले यह शुल्क 2,600 था. वहीं SC, ST और PwD श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए शुल्क पहले की तरह सामान्य शुल्क का 50 प्रतिशत ही रहेगा.

IIM इंदौर के डायरेक्टर प्रोफेसर हिमांशु राय के अनुसार, रजिस्ट्रेशन फीस में बढ़ोतरी महंगाई, बढ़ती परिचालन लागत और देशभर में सुरक्षित एवं सुचारु परीक्षा आयोजित करने के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 में CAT की रजिस्ट्रेशन फीस 1,600 रुपये थी, जो अब बढ़कर 2,700 रुपये हो गई है. हालांकि इस बार फीस में केवल 3.85 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जो पिछले वर्षों की तुलना में कम है.

CAT 2026 में लगभग 3 लाख उम्मीदवारों के आवेदन की उम्मीद

IIM इंदौर का अनुमान है कि इस वर्ष CAT 2026 के लिए करीब 3 लाख उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. हालांकि अंतिम संख्या कई कारकों जैसे मैनेजमेंट शिक्षा की मांग, आर्थिक परिस्थितियों और उम्मीदवारों की रुचि पर निर्भर करेगी.

परीक्षा केंद्रों और टेस्ट शहरों में होंगे मामूली बदलाव

CAT 2026 के लिए कुछ टेस्ट शहरों और परीक्षा केंद्रों में बदलाव किए जा सकते हैं. यह बदलाव मुख्य रूप से प्राप्त आवेदन और उम्मीदवारों द्वारा चुने गए परीक्षा शहरों के आधार पर किए जाएंगे, ताकि सभी अभ्यर्थियों को बेहतर सुविधा मिल सके.

AI आधारित मॉनिटरिंग से होगी परीक्षा की सुरक्षा और मजबूत

CAT 2026 में परीक्षा सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया जाएगा. इसमें AI आधारित मॉनिटरिंग, उम्मीदवारों का उन्नत वेरिफिकेशन और आधुनिक सुरक्षा उपाय शामिल होंगे. CAT कमेटी का कहना है कि परीक्षा की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए हर चरण में सुरक्षा प्रोटोकॉल की नियमित समीक्षा की जाती है और संभावित जोखिमों को कम करने के लिए नए उपाय अपनाए जाते हैं.

CAT 2026 Exam Pattern में नहीं होगा कोई बदलाव

इस वर्ष परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रत्येक सेक्शन के लिए 40 मिनट का समय निर्धारित रहेगा. प्रश्न पत्र में लगभग 70 प्रतिशत MCQ और 30 प्रतिशत TITA (Type in the Answer) प्रश्न होंगे. गलत MCQ उत्तर देने पर पहले की तरह एक अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू रहेगी, जबकि TITA प्रश्नों में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी.

CAT 2026 Admit Card और परीक्षा तिथि

CAT 2026 का एडमिट कार्ड 4 नवंबर 2026 को ऑनलाइन जारी किया जाएगा. इसके बाद 29 नवंबर 2026 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर आवेदन करें और परीक्षा से जुड़ी सभी आधिकारिक घोषणाओं पर नजर बनाए रखें.

CAT 2026 में फीस में मामूली बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन इसके साथ परीक्षा की सुरक्षा, तकनीकी व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया गया है. यदि आप इस वर्ष CAT परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो समय पर रजिस्ट्रेशन, परीक्षा पैटर्न की अच्छी समझ और नियमित अभ्यास आपकी सफलता की कुंजी साबित हो सकते हैं.

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