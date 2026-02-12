Home > शिक्षा > IIT admission without JEE Main: बिना जेईई मेन के आईआईटी में पढ़ाई कैसे संभव? जानिए प्रवेश के वैकल्पिक रास्ते और पूरी प्रक्रिया

IIT admission without JEE Main: बिना जेईई मेन के आईआईटी में पढ़ाई कैसे संभव? जानिए प्रवेश के वैकल्पिक रास्ते और पूरी प्रक्रिया

आईआईटी में दाखिला आमतौर पर जेईई मेन और जेईई एडवांस के जरिए होता है, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में बिना जेईई मेन के भी आईआईटी में पढ़ाई का मौका मिल सकता है.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: February 12, 2026 5:28:11 PM IST

कुछ विशेष परिस्थितियों में बिना जेईई मेन के भी मिल सकता है आईआईटी में दाखिले का मौका.
कुछ विशेष परिस्थितियों में बिना जेईई मेन के भी मिल सकता है आईआईटी में दाखिले का मौका.


IIT admission without JEE Main: आईआईटी यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान देश के सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान माने जाते हैं. आमतौर पर यहां बीटेक में दाखिले के लिए जेईई मेन और फिर जेईई एडवांस्ड परीक्षा पास करना अनिवार्य होता है. लेकिन क्या बिना जेईई मेन दिए भी आईआईटी में पढ़ाई संभव है? इसका जवाब है.

You Might Be Interested In

इस प्रक्रिया के बिना पारंपरिक बीटेक में दाखिला संभव नहीं 

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बीटेक जैसे अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्स में प्रवेश के लिए जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड अनिवार्य हैं. इस प्रक्रिया के बिना पारंपरिक बीटेक में दाखिला संभव नहीं है. हालांकि आईआईटी केवल बीटेक ही नहीं, बल्कि कई अन्य कोर्स भी संचालित करते हैं, जिनमें प्रवेश के अलग-अलग मानदंड हैं.

पोस्टग्रेजुएट कोर्स (एमटेक, एमएस, एमबीए)

आईआईटी में एमटेक या एमएस जैसे कोर्स में दाखिले के लिए जेईई मेन की जरूरत नहीं होती. इसके लिए मुख्य रूप से GATE (ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग) स्कोर मान्य होता है. इसी तरह आईआईटी के मैनेजमेंट विभागों में एमबीए के लिए CAT स्कोर के आधार पर प्रवेश दिया जाता है. यानी ग्रेजुएशन के बाद छात्र बिना जेईई मेन दिए आईआईटी में पढ़ाई कर सकते हैं.

You Might Be Interested In

आईआईटी में पीएचडी में प्रवेश के लिए भी जेईई मेन जरूरी नहीं

आईआईटी में पीएचडी में प्रवेश के लिए भी जेईई मेन जरूरी नहीं है. इसके लिए संबंधित विषय में मास्टर डिग्री, GATE/NET या संस्थान द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर चयन होता है. कई मामलों में संस्थान सीधे इंटरव्यू प्रक्रिया के माध्यम से भी चयन करते हैं.

डिजाइन और अन्य विशेष कोर्स

आईआईटी में डिजाइन से जुड़े कोर्स (जैसे आईआईटी बॉम्बे का IDC स्कूल ऑफ डिजाइन) में प्रवेश के लिए UCEED या CEED जैसी अलग परीक्षाएं होती हैं. ये परीक्षाएं जेईई मेन से अलग होती हैं. इसके अलावा कुछ आईआईटी ऑनलाइन सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स भी चलाते हैं, जिनमें प्रवेश के लिए जेईई की आवश्यकता नहीं होती.

विदेशी छात्रों और विशेष श्रेणी प्रवेश

कुछ आईआईटी विदेशी नागरिकों या अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए अलग प्रवेश प्रक्रिया अपनाते हैं. इसके तहत अंतरराष्ट्रीय परीक्षा स्कोर या अलग मूल्यांकन प्रणाली के आधार पर प्रवेश दिया जाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि यदि कोई छात्र 12वीं के बाद सीधे बीटेक करना चाहता है, तो जेईई मेन और एडवांस्ड का रास्ता ही मुख्य माध्यम है. लेकिन यदि लक्ष्य आईआईटी में किसी भी रूप में पढ़ाई करना है, तो पोस्टग्रेजुएट, रिसर्च या विशेष कोर्स के जरिए यह संभव है.

You Might Be Interested In
Tags: home-hero-pos-3IIT JEE
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रातभर चेहरे पर लगाएं Aloe Vera Gel, शीशे जैसी चमक...

February 12, 2026

कैसा रहेगा आज का मौसम?

February 12, 2026

इंटरनेट पर गर्दा उड़ा रहे ये भोजपुरी सॉन्ग्स

February 11, 2026

इन 7 ऑउटफिट में सारा अर्जुन ने दिखाया कातिलाना अंदाज

February 10, 2026

क्या सिर्फ सवाल पूछने के लिए किसी को गिरफ्तार कर...

February 8, 2026

इस वैलेंटाइन वीक अपने पर्टनर के साथ देखें ये Romantic...

February 7, 2026
IIT admission without JEE Main: बिना जेईई मेन के आईआईटी में पढ़ाई कैसे संभव? जानिए प्रवेश के वैकल्पिक रास्ते और पूरी प्रक्रिया

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IIT admission without JEE Main: बिना जेईई मेन के आईआईटी में पढ़ाई कैसे संभव? जानिए प्रवेश के वैकल्पिक रास्ते और पूरी प्रक्रिया
IIT admission without JEE Main: बिना जेईई मेन के आईआईटी में पढ़ाई कैसे संभव? जानिए प्रवेश के वैकल्पिक रास्ते और पूरी प्रक्रिया
IIT admission without JEE Main: बिना जेईई मेन के आईआईटी में पढ़ाई कैसे संभव? जानिए प्रवेश के वैकल्पिक रास्ते और पूरी प्रक्रिया
IIT admission without JEE Main: बिना जेईई मेन के आईआईटी में पढ़ाई कैसे संभव? जानिए प्रवेश के वैकल्पिक रास्ते और पूरी प्रक्रिया