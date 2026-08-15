Cambridge International June 2026: भारत में बढ़ा छात्रों का रुझान, 40000 से ज्यादा एंट्रीज, पढ़िए यहां डिटेल

Cambridge International June 2026: भारत में इंटरनेशनल करिकुलम की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है. Cambridge International की जून 2026 परीक्षा सीरीज़ के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में Cambridge qualifications के लिए एंट्रीज में सालाना 11% की बढ़ोतरी हुई है और यह संख्या 40,000 से अधिक पहुंच गई है. यह आंकड़ा बताता है कि भारतीय छात्रों और स्कूलों के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा को लेकर दिलचस्पी मजबूत हो रही है.

Cambridge की जून परीक्षा सीरीज़ में पिछले तीन वर्षों में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है. जून 2024 में भारत से करीब 34,000 एंट्रीज हुई थीं. यह संख्या जून 2025 में बढ़कर 36,000 और जून 2026 में 40,000 से अधिक हो गई. इस बढ़ोतरी के साथ Cambridge qualifications कराने वाले स्कूलों की संख्या भी बढ़ी है. जून 2024 में जहां 293 स्कूलों ने एंट्री दर्ज की थी, वहीं जून 2025 में यह संख्या 317 और जून 2026 में 347 स्कूल हो गई.

यहां यह समझना जरूरी है कि ‘entries’ का मतलब छात्रों की संख्या नहीं, बल्कि परीक्षा के लिए दर्ज किए गए पेपरों की संख्या है. एक छात्र एक से ज्यादा विषयों के पेपर दे सकता है.

AS और A Level में 15% की ग्रोथ

सबसे उल्लेखनीय वृद्धि Cambridge International AS और A Level qualifications में देखने को मिली है. भारत में इनकी एंट्रीज हर साल 15% बढ़कर जून 2026 में 14,000 से अधिक हो गईं. वहीं, Cambridge IGCSE की एंट्रीज में भी 9% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 22,000 से ज्यादा पहुंच गया. सीनियर सेकेंडरी स्तर पर यह बढ़ती मांग बताती है कि छात्र यूनिवर्सिटी एडमिशन और आगे के करियर विकल्पों के लिए इंटरनेशनल qualifications को गंभीरता से अपना रहे हैं.

भारतीय छात्रों की पहली पसंद कौन से विषय?

विषयों की बात करें तो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश Cambridge IGCSE में सबसे लोकप्रिय विषय बना हुआ है. इसके बाद फिजिक्स, केमेस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी जैसे विषय छात्रों की पसंद में शामिल हैं. AS और A Level में मैथमेटिक्स सबसे आगे रहा. इसके बाद फिजिक्स, केमेस्ट्री, इकोनॉमिक्स और बिजनेस जैसे विषय लोकप्रिय रहे. इससे STEM के साथ-साथ बिजनेस और इकोनॉमिक्स से जुड़े विषयों में छात्रों की मजबूत रुचि का संकेत मिलता है.

बदल रही है छात्रों की पढ़ाई की सोच

Cambridge के आंकड़े सिर्फ संख्या में वृद्धि नहीं दिखाते, बल्कि छात्रों की बदलती शैक्षणिक प्राथमिकताओं की तस्वीर भी पेश करते हैं. आज के विद्यार्थी एक ही पारंपरिक विषय तक सीमित रहने के बजाय अलग-अलग विषयों को जोड़कर पढ़ने और भविष्य की जरूरतों के मुताबिक skills विकसित करने पर ध्यान दे रहे हैं. क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम-सॉल्विंग, कम्युनिकेशन और अडैप्टेबिलिटी जैसी क्षमताएं अब शिक्षा का अहम हिस्सा बन रही हैं. यही वजह है कि लचीले और करियर फोकस्ड इंटरनेशनल करिकुल की मांग भारत में लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही है.