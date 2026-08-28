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CAG और IIT मद्रास का बड़ा कदम, लॉन्च हुआ CADS, डिजिटल ऑडिटिंग में बनेगा करियर का नया रास्ता

CAG और IIT मद्रास ने CADS सर्टिफिकेशन लॉन्च किया है. 4 महीने के ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम ऑडिटिंग कोर्स, योग्यता, पाठ्यक्रम, परीक्षा और सर्टिफिकेशन की पूरी जानकारी यहां देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: August 28, 2026 2:51:50 PM IST

CAG IIT Madras CADS: CAG-IIT मद्रास का CADS कोर्स बदल सकता है डिजिटल ऑडिटिंग का भविष्य
CAG IIT Madras CADS: CAG-IIT मद्रास का CADS कोर्स बदल सकता है डिजिटल ऑडिटिंग का भविष्य


CAG IIT Madras CADS: भारत में सरकारी और निजी संस्थानों की कार्यप्रणाली तेजी से डिजिटल हो रही है. ऐसे समय में डिजिटल सिस्टम की सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित ऑडिट प्रोफेशनल्स की जरूरत भी बढ़ रही है. इसी दिशा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) और IIT मद्रास ने डिजिटल सिस्टम के ऑडिट पर सर्टिफिकेशन (CADS) नाम से एक नया सर्टिफिकेशन प्रोग्राम शुरू किया है.

CADS का फाउंडेशन लेवल प्रोग्राम 27 अगस्त को SWAYAM Plus के माध्यम से लॉन्च किया गया. चार महीने का यह कोर्स पूरी तरह ऑनलाइन है और भारत में अंडरग्रेजुएट डिग्री हासिल कर चुके या वर्तमान में उसकी पढ़ाई कर रहे उम्मीदवार इसमें शामिल हो सकते हैं. इस पहल का उद्देश्य ऐसे प्रोफेशनल्स तैयार करना है, जो आधुनिक डिजिटल सिस्टम का प्रभावी तरीके से ऑडिट कर सकें. खासतौर पर AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा आधारित सेवाओं और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए यह प्रोग्राम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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छह प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित है पाठ्यक्रम

CADS के फाउंडेशन कोर्स में डिजिटल ऑडिट से जुड़े छह महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया है. इनमें पब्लिक ऑडिट, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, इन्फॉर्मेशन सिस्टम, डिजिटल पब्लिक प्लेटफॉर्म और प्राइवेसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रमुख हैं. पाठ्यक्रम को केवल सैद्धांतिक जानकारी तक सीमित नहीं रखा गया है. इसमें वास्तविक परिस्थितियों से जुड़े केस स्टडी, सेल्फ-असेसमेंट मॉड्यूल और इंडस्ट्री आधारित ऑडिट सिनेरियो भी शामिल किए गए हैं. इससे विद्यार्थियों को डिजिटल सिस्टम की वास्तविक चुनौतियों को समझने का अवसर मिलेगा.

परीक्षा और अकादमिक क्रेडिट की भी सुविधा

प्रोग्राम पूरा करने वाले प्रतिभागियों का मूल्यांकन प्रॉक्टर्ड कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट के जरिए किया जाएगा. ये परीक्षाएं व्यक्तिगत रूप से आयोजित होंगी। कोर्स को आईआईटीएम प्रवर्तक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर होस्ट किया गया है. CADS को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF) के अनुरूप तैयार किया गया है. यानी प्रतिभागियों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग के साथ मान्यता प्राप्त अकादमिक क्रेडिट हासिल करने का अवसर भी मिलेगा.

Foundation के बाद Proficient और Expert Level

CADS को तीन चरणों वाले सर्टिफिकेशन पाथवे के रूप में विकसित किया जा रहा है. फाउंडेशन लेवल के बाद उम्मीदवार प्रोफिशिएंट और एक्सपर्ट लेवल तक आगे बढ़ सकेंगे. इसका लक्ष्य डिजिटल ऑडिटिंग की बुनियादी समझ से आगे बढ़कर जटिल और मल्टी-डोमेन ऑडिट को संभालने वाली विशेषज्ञता विकसित करना है.

लॉन्च कार्यक्रम में CAG के. संजय मूर्ति और IIT मद्रास के निदेशक प्रो. वी. कामाकोटी समेत कई अधिकारी और विशेषज्ञ मौजूद रहे. इस दौरान IIT मद्रास के डेटा साइंस, AI और साइबर सिक्योरिटी से जुड़े सर्टिफिकेशन पूरा करने वाले CAG अधिकारियों को प्रमाणपत्र भी प्रदान किए गए.

Tags: CAGIIT Madras
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