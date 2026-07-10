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CA Topper Story: 10वीं में 95% तो 12वीं में 97.8%, तैयारी में अपनाया ये तरीका, पहली बार में सीए फाउंडेशन में AIR 7

CA Topper Story: आगरा की सोना जैन ने पहले ही प्रयास में CA Foundation May 2026 परीक्षा में AIR-7 हासिल कर शानदार सफलता दर्ज की. परिवार की पहली भावी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनीं सोना आज हजारों छात्रों के लिए प्रेरणा हैं.

By: Munna Verma | Published: July 10, 2026 2:36:23 PM IST

CA Topper Story: सीए फाउंडेशन में रैंक 7 हासिल की हैं.
CA Topper Story: सीए फाउंडेशन में रैंक 7 हासिल की हैं.


CA Topper Story: चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) बनने का सपना लाखों छात्र देखते हैं, लेकिन उसे पहली ही कोशिश में शानदार सफलता में बदलना हर किसी के लिए आसान नहीं होता. उत्तर प्रदेश के आगरा की सोना जैन (Sona Jain) ने यह कर दिखाया. उन्होंने CA Foundation May 2026 परीक्षा में अपने पहले ही प्रयास में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 7 हासिल कर न सिर्फ अपने शहर बल्कि पूरे परिवार का नाम रोशन किया. खास बात यह है कि सोना अपने परिवार की पहली सदस्य हैं, जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का रास्ता चुना और राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय सफलता हासिल की.

सोना ने अपनी स्कूली शिक्षा गायत्री पब्लिक स्कूल, शास्त्रीपुरम, आगरा से पूरी की. उन्होंने 10वीं में 95 प्रतिशत और 12वीं में 97.8 प्रतिशत अंक प्राप्त किए. उन्होंने शुरुआत से ही तय कर लिया था कि उनका पूरा ध्यान केवल CA की पढ़ाई पर रहेगा. बोर्ड परीक्षाएं समाप्त होने के बाद उनके पास लगभग 40 से 45 दिनों का समय था. इसी सीमित अवधि में उन्होंने सुनियोजित तैयारी करते हुए प्रतिदिन करीब 8 से 9 घंटे पढ़ाई की और अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस बनाए रखा.

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कॉन्सेप्ट मजबूत करने पर दिया सबसे ज्यादा जोर

सोना के अनुसार, उन्होंने अकाउंटेंसी और लॉ जैसे विषयों को प्राथमिकता दी क्योंकि इन विषयों में केवल रटने से नहीं, बल्कि गहरी समझ और लगातार अभ्यास से सफलता मिलती है. परीक्षा नजदीक आने पर उन्होंने नए विषय पढ़ने के बजाय रिवीजन, मॉक टेस्ट, पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र और कमजोर टॉपिक्स को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया. यही रणनीति उनके लिए सबसे प्रभावी साबित हुई.

सफलता के लिए निरंतरता है सबसे बड़ा हथियार

17 वर्षीय सोना का मानना है कि लंबे समय तक पढ़ाई करने से ज्यादा जरूरी है रोजाना नियमित और अनुशासित तैयारी करना. उनका सुझाव है कि छात्र परीक्षा से कम से कम दो महीने पहले अपना पूरा सिलेबस समाप्त कर लें, ताकि अंतिम समय केवल रिवीजन, प्रैक्टिस और टेस्ट देने में लगाया जा सके. उनका कहना है कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उत्तर लेखन का अभ्यास और नियमित मॉक टेस्ट बेहद जरूरी हैं.

इन स्टडी मटेरियल से मिली सफलता

तैयारी के दौरान सोना ने मुख्य रूप से अपने कोचिंग नोट्स, ICAI के आधिकारिक स्टडी मॉड्यूल, स्वयं तैयार किए गए नोट्स, रिवीजन टेस्ट पेपर्स और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों का अध्ययन किया. उनका मानना है कि सही स्टडी मटेरियल के साथ लगातार अभ्यास ही बेहतर परिणाम की कुंजी है.

परिवार और शिक्षकों का मिला पूरा साथ

सोना अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार, विशेष रूप से अपने पिता के भरोसे और प्रोत्साहन को देती हैं. साथ ही उन्होंने अपने स्कूल के अकाउंटेंसी शिक्षक और कोचिंग फैकल्टी का भी आभार व्यक्त किया. उनका मानना है कि सही मार्गदर्शन, सकारात्मक माहौल और मेहनत का संयोजन किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने में मदद करता है.

सोना जैन की यह उपलब्धि उन सभी छात्रों के लिए प्रेरणा है, जो सीमित समय में भी सही रणनीति, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ बड़ी सफलता हासिल करने का सपना देखते हैं.

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Tags: CA TopperSuccess story
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