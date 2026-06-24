CA इंटरमीडिएट में 600 में 531 अंक, सिर्फ 1 नंबर से बने AIR 1, जानिए सफलता का पूरा फॉर्मूला

CA Inter Topper Story: चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) की पढ़ाई को देश के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रोफेशनल कोर्सों में गिना जाता है. ऐसे में CA इंटरमीडिएट मई 2026 परीक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद हजारों छात्रों की मेहनत रंग लाई है. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने परिणाम जारी कर दिए हैं, जिसमें डोंबिवली के शार्दुल शेखर विचारे ने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1 हासिल कर देशभर में अपनी पहचान बनाई है.

CA इंटरमीडिएट परीक्षा में शार्दुल शेखर विचारे ने 600 में से 531 अंक प्राप्त किए. उनका कुल प्रतिशत 88.50% रहा, जिसके दम पर उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की. उनकी सफलता ने यह साबित कर दिया कि लगातार मेहनत और सही रणनीति से कठिन से कठिन परीक्षा में भी शानदार प्रदर्शन किया जा सकता है.

सिर्फ 1 अंक से पीछे रहे AIR 2

इस साल का रिजल्ट इसलिए भी खास रहा क्योंकि पहली और दूसरी रैंक के बीच बेहद कम अंतर देखने को मिला. कोच्चि के अभिनव सतीश ने 530 अंक हासिल कर AIR 2 प्राप्त की. वे टॉप रैंक से केवल एक अंक पीछे रहे. उनका प्रतिशत 88.33% दर्ज किया गया. वहीं मुंबई के तीर्थ जैन ने 519 अंक हासिल कर ऑल इंडिया रैंक 3 अपने नाम की. उनका प्रतिशत 86.50% रहा.

टॉप 3 छात्रों का प्रदर्शन

AIR 1

शार्दुल शेखर विचारे (डोंबिवली)

अंक: 531/600

प्रतिशत: 88.50%

AIR 2

अभिनव सतीश (कोच्चि)

अंक: 530/600

प्रतिशत: 88.33%

AIR 3

तीर्थ जैन (मुंबई)

अंक: 519/600

प्रतिशत: 86.50%

इन तीनों छात्रों ने 86 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल कर यह दिखाया कि कठिन प्रतियोगिता के बावजूद उत्कृष्ट प्रदर्शन संभव है.

पास प्रतिशत ने फिर दिखाई परीक्षा की कठिनाई

CA इंटरमीडिएट परीक्षा का पास प्रतिशत इस बार भी चुनौतीपूर्ण रहा. ग्रुप-I में 91,237 छात्रों ने परीक्षा दी, जिनमें से केवल 9,350 उम्मीदवार सफल हुए। इस ग्रुप का पास प्रतिशत 10.25% रहा. ग्रुप-II में 64,381 उम्मीदवार शामिल हुए, जिनमें 10,372 छात्रों ने सफलता हासिल की. यहां पास प्रतिशत 16.11% दर्ज किया गया. दोनों ग्रुप एक साथ देने वाले छात्रों में केवल 8.47% उम्मीदवार ही सफल हो सके, जो इस परीक्षा की कठिनाई को दर्शाता है.

1.5 लाख से अधिक छात्रों ने दी परीक्षा

ICAI के अनुसार, इस बार CA इंटरमीडिएट परीक्षा में 1.53 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे. परीक्षा का आयोजन भारत और विदेशों के कुल 611 परीक्षा केंद्रों पर किया गया. ICAI अध्यक्ष ने सफल छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि केवल शुरुआत है और छात्रों को अपने पेशेवर जीवन में नए मानक स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए.

CA इंटरमीडिएट परीक्षा का यह परिणाम उन हजारों छात्रों के लिए प्रेरणा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना लेकर कठिन परिश्रम कर रहे हैं.