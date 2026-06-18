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CA Topper Story: IGNOU से कॉमर्स ग्रेजुएट, इंटरमीडिएट में AIR 2, अब CA फाइनल टॉपर, नूर सिंगला ने ऐसे रचा नया कीर्तिमान

ICAI ने CA Final Result 2026 जारी कर दिया है. पटियाला के नूर सिंगला ने टॉप रैंक हासिल की. यहां रिजल्ट चेक करने का तरीका, पास प्रतिशत और मेरिट लिस्ट की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: June 18, 2026 12:16:51 PM IST

CA ICAI Topper: इंटरमीडिएट का सेकेंड टॉपर अब CA फाइनल का ऑल इंडिया टॉपर
CA ICAI Topper: इंटरमीडिएट का सेकेंड टॉपर अब CA फाइनल का ऑल इंडिया टॉपर


CA Topper Success Story: चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रतिष्ठित परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने CA Final Examination 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं. परिणाम के साथ संस्थान ने मेरिट लिस्ट और पास प्रतिशत भी जारी किया है, जिससे उम्मीदवारों को अपने प्रदर्शन का स्पष्ट आकलन मिल सके.

सीए फाइनल की परीक्षा में पंजाब के नूर सिंगला ने टॉप किया है. देशभर के हजारों अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया था और अब सफल उम्मीदवार अपने करियर के अगले महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं. 

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पटियाला के नूर सिंगला ने किया शानदार प्रदर्शन

इस वर्ष CA Final परीक्षा में पटियाला की नूर सिंगला ने शीर्ष स्थान हासिल कर देशभर में अपनी पहचान बनाई है. उनकी सफलता ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है. नूर सिंगला पहले भी अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए चर्चा में रह चुका है. लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार उन्होंने CA Intermediate परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2 प्राप्त किया था, जिसे वह अपनी सबसे बड़ी अकादमिक उपलब्धियों में से एक मानता है. वर्तमान में वह BSR & Co. LLP के स्टैच्यूटरी ऑडिट विभाग में कार्यरत हैं.

इग्नू से किया ग्रेजुएशन

पढ़ाई के साथ-साथ उनकी रुचि क्रिकेट में भी रही है और स्कूल के दिनों में वह राज्य स्तर की खिलाड़ी रह चुकी हैं. उनका मानना है कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर फोकस और समर्पण सबसे महत्वपूर्ण होता है. लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी स्कूलिंग डीएवी पटियाला से पूरी की है. इसके बाद उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) से BCOMAF : बैचलर ऑफ़ कॉमर्स (अकाउंटेंसी और फ़ाइनेंस), कॉमर्स की डिग्री हासिल की.

कैसा रहा इस बार का पास प्रतिशत?

ICAI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, ग्रुप-I में कुल 54,606 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे. इनमें से 6,555 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए। इस प्रकार ग्रुप-I का कुल पास प्रतिशत लगभग 12 प्रतिशत रहा. यह आंकड़ा दर्शाता है कि CA परीक्षा अब भी देश की सबसे चुनौतीपूर्ण पेशेवर परीक्षाओं में शामिल है, जहां सफलता के लिए गहन तैयारी और अनुशासन की आवश्यकता होती है.

मेरिट लिस्ट ने बढ़ाया प्रतिस्पर्धा का स्तर

रिजल्ट के साथ जारी मेरिट लिस्ट ने उन छात्रों की मेहनत को सामने लाया है जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. टॉप रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवार अब आने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंसी करियर में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हैं. CA Final Result 2026 ने एक बार फिर साबित किया है कि समर्पण, निरंतर अभ्यास और सही रणनीति के दम पर कठिन से कठिन परीक्षा में भी सफलता प्राप्त की जा सकती है.

Tags: CA TopperICAI CAICAI CA ResultSuccess story
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