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CA Syllabus Update: चार्टर्ड अकाउंटेंसी सिलेबस में होगा बदलाव, अब शामिल होंगे ये विषय

ICAI CA सिलेबस को आधुनिक बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसमें AI, ऑटोमेशन और डिजिटल तकनीक को शामिल कर छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा.

By: Munna Verma | Published: May 17, 2026 7:43:24 PM IST

CA ICAI Syllabus: सीए सिलेबस में अहम बदलाव किया जा सकता है.
CA ICAI Syllabus: सीए सिलेबस में अहम बदलाव किया जा सकता है.


CA Syllabus Update: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) के सिलेबस को आधुनिक जरूरतों के हिसाब से अपडेट करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है. आज जब हर सेक्टर में डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में अकाउंटिंग प्रोफेशन भी इससे अछूता नहीं रह सकता. इसी बदलाव को ध्यान में रखते हुए ICAI ने अपने पाठ्यक्रम में नए जमाने के विषयों को शामिल करने की योजना बनाई है.

नई प्रस्तावित व्यवस्था के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा एनालिटिक्स, ESG (Environmental, Social and Governance), सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग और फोरेंसिक ऑडिटिंग जैसे विषयों को CA कोर्स का हिस्सा बनाया जा सकता है. ये सभी स्किल्स आज के समय में वित्तीय विश्लेषण और ऑडिटिंग की दुनिया में तेजी से जरूरी होती जा रही हैं. ICAI का मानना है कि अब केवल पारंपरिक अकाउंटिंग ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि तकनीकी समझ भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई है.

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CRET समिति करेगी पूरे सिलेबस की समीक्षा

ICAI ने इस बदलाव को लागू करने के लिए ‘शिक्षा और प्रशिक्षण समीक्षा समिति (CRET)’ का गठन किया है. यह समिति मौजूदा CA शिक्षा प्रणाली का गहराई से अध्ययन करेगी और इसमें जरूरी सुधारों की सिफारिश करेगी. इसमें सिलेबस अपडेट करने के साथ-साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग और परीक्षा प्रणाली की समीक्षा भी शामिल होगी.

डिजिटल युग में अकाउंटेंट्स की बदलती भूमिका

आज के दौर में अकाउंटिंग केवल बही-खाते तक सीमित नहीं रह गई है. कंपनियां अब डेटा-आधारित निर्णय ले रही हैं, ESG रिपोर्टिंग पर ध्यान दे रही हैं और AI-आधारित टूल्स का उपयोग कर रही हैं. ऐसे में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भूमिका भी बदल रही है. उन्हें अब टेक्नोलॉजी-फ्रेंडली प्रोफेशनल बनना होगा, जो डेटा को समझ सकें और उसका सही विश्लेषण कर सकें.

भविष्य के लिए तैयार होगा नया CA पाठ्यक्रम

ICAI की यह पहल छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है. वर्ष 2023 में शुरू की गई नई शिक्षा योजना के बाद अब CRET समिति और सुधारों पर काम कर रही है. उम्मीद है कि दिसंबर तक समिति अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर देगी, जिसके बाद इन्हें सार्वजनिक चर्चा के लिए रखा जाएगा.

CA सिलेबस में AI और डेटा एनालिटिक्स जैसे विषयों का शामिल होना न केवल शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाएगा, बल्कि छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए भी तैयार करेगा. यह बदलाव आने वाले समय में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अधिक सक्षम, तकनीकी रूप से मजबूत और इंडस्ट्री-रेडी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

Tags: CAChartered AccountancyICAI
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