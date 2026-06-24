CA Foundation Result 2026 Declared Date: सीए फाउंडेशन रिजल्ट इस दिन होगा जारी, caresults.icai.org के जरिए करें चेक

CA Foundation Result 2026 Declared Date: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने घोषणा की है कि मई 2026 में आयोजित CA Foundation परीक्षा का परिणाम 3 जुलाई 2026 को जारी किया जाएगा. उम्मीदवार अपना रिज़ल्ट आधिकारिक वेबसाइट caresults.icai.org पर जाकर देख सकेंगे. उम्मीद है कि परिणाम दोपहर तक ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया जाएगा.

CA Foundation परीक्षा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, जो छात्रों के करियर की नींव तैयार करता है. ICAI रिज़ल्ट पूरी तरह ऑनलाइन मोड में जारी करेगा. उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर का उपयोग करके आसानी से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. रिज़ल्ट देखने की प्रक्रिया सरल है, लेकिन सही जानकारी तैयार रखना जरूरी है ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो.

CA Foundation Result 2026 चेक करने के स्टेप्स

स्टेप 1: ICAI की आधिकारिक रिज़ल्ट वेबसाइट caresults.icai.org पर जाएं.

स्टेप 2: “CA Foundation May 2026 Result” लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें.

स्टेप 4: सबमिट बटन पर क्लिक करें.

स्टेप 5: आपका रिज़ल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

स्टेप 6: स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सेव कर लें.

स्कोरकार्ड में क्या जानकारी होगी?

CA Foundation Result 2026 में निम्न विवरण शामिल होंगे:

प्रत्येक विषय के अंक (Subject-wise Marks)

कुल प्राप्त अंक (Total Marks)

क्वालिफाइंग स्टेटस (Pass/Fail)

परीक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विवरण

रिज़ल्ट के बाद क्या करें?

जो उम्मीदवार CA Foundation परीक्षा पास कर लेंगे, वे ICAI के नियमों के अनुसार CA Intermediate Course के लिए रजिस्ट्रेशन करने के योग्य हो जाएंगे. यह CA करियर का दूसरा चरण होता है, जिसमें अधिक गहन विषयों की पढ़ाई शामिल होती है. जो छात्र इस बार परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं, वे निराश न हों. वे अगले CA Foundation सेशन में फिर से आवेदन कर सकते हैं और बेहतर तैयारी के साथ परीक्षा दे सकते हैं.

महत्वपूर्ण सलाह

ICAI ने छात्रों को सलाह दी है कि रिज़ल्ट जारी होने के समय वेबसाइट पर ट्रैफिक अधिक हो सकता है, इसलिए उम्मीदवार पहले से अपने लॉगिन डिटेल्स तैयार रखें. साथ ही, स्कोरकार्ड की एक प्रिंट या डिजिटल कॉपी सुरक्षित रखना भविष्य की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए जरूरी होगा.

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