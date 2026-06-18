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CA Final Result 2026 Declared: चार्टर्ड अकाउंटेंसी फाइनल रिजल्ट icaiexam.icai.org पर जारी, ऐसे कर पाएंगे चेक

ICAI ने आज CA फाइनल परीक्षा 2026 के नतीजे जारी कर दिए हैं. उम्मीदवार icai.org और icaiexam.icai.org पर जाकर अपना रिजल्ट, पास प्रतिशत और मेरिट लिस्ट देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Last Updated: June 18, 2026 11:36:17 AM IST

CA Final Result 2026 Declared: सीए फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है.
CA Final Result 2026 Declared: सीए फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है.


CA Final Result 2026 OUT: चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवारों का इंतजार आज खत्म हो गया है. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) 18 जून 2026 को CA परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिया है. उम्मीदवार जो कोई भी इस परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट icaiexam.icai.org पर जाकर अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन देख सकते हैं.

इस बार CA परीक्षाएं 2 मई से 20 मई 2026 के बीच देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थीं. परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, जो अब समाप्त होने वाला है.

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इन वेबसाइटों पर उपलब्ध होगा रिजल्ट

उम्मीदवार ICAI की आधिकारिक वेबसाइट और परीक्षा पोर्टल के माध्यम से अपना परिणाम देख सकते हैं. रिजल्ट जारी होने के बाद वेबसाइट पर लॉगिन कर स्कोरकार्ड डाउनलोड किया जा सकेगा. रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर तैयार रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं विवरणों की मदद से परिणाम देखा जा सकेगा.

CA परीक्षा पास करने के लिए कितने अंक जरूरी?

ICAI द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार, परीक्षा में सफल होने के लिए उम्मीदवार को प्रत्येक विषय में कम से कम 40 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है. इसके अलावा सभी विषयों को मिलाकर कुल 50 प्रतिशत अंक हासिल करना भी जरूरी है. वहीं, जिन उम्मीदवारों को कुल 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त होंगे, उन्हें “Pass with Distinction” की श्रेणी में रखा जाएगा. यह उपलब्धि उम्मीदवार की ऑनलाइन मार्कशीट और स्कोरकार्ड पर भी दर्ज होगी.

ICAI CA Final Result 2026 ऐसे करें चेक

ICAI की आधिकारिक वेबसाइट icaiexam.icai.org पर जाएं.
होमपेज पर दिखाई देने वाले “Results” लिंक पर क्लिक करें.
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दर्ज करें.
“Submit” बटन पर क्लिक करें.
स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा.
भविष्य के उपयोग के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सुरक्षित रखें.

मार्कशीट में क्या-क्या जानकारी होगी?

ऑनलाइन जारी की जाने वाली मार्कशीट में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, विषयवार अंक, कुल प्राप्तांक और परीक्षा का क्वालिफाइंग स्टेटस दर्ज होगा. इसके साथ ही ICAI पास प्रतिशत और टॉप प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट भी जारी करेगा.

CA परीक्षा का परिणाम छात्रों के करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट जारी होते ही आधिकारिक वेबसाइट से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें और उसकी एक कॉपी सुरक्षित रखें.

Tags: CAICAIICAI CAICAI CA Result
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