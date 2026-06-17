CA Final Result 2026 OUT Date: सीए फाइनल रिजल्ट icai.org पर कल, ऐसे कर पाएंगे चेक

ICAI CA Final Result 2026 OUT Date: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा आयोजित CA Final May 2026 परीक्षा के परिणाम का इंतजार लाखों छात्र कर रहे हैं. अभी तक ICAI की ओर से आधिकारिक रूप से रिजल्ट की तारीख और समय की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और पूर्व ICAI सेंट्रल काउंसिल मेंबर (CCM) धीरज खंडेलवाल के अनुसार परिणाम 18 जून 2026 को जारी किए जा सकते हैं. हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह केवल संभावित तारीख है और अंतिम पुष्टि केवल ICAI द्वारा आधिकारिक नोटिफिकेशन के माध्यम से ही की जाएगी.

CA Final May 2026 परीक्षा में शामिल हजारों उम्मीदवार अब अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. यह परिणाम छात्रों के करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसके आधार पर वे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अगले प्रोफेशनल चरण में प्रवेश करते हैं. पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखते हुए भी उम्मीद की जा रही है कि ICAI जल्द ही रिजल्ट जारी कर सकता है.

आधिकारिक पुष्टि का इंतजार जारी

ICAI ने अभी तक रिजल्ट जारी करने की सटीक तारीख या समय की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे केवल ICAI की आधिकारिक वेबसाइट और नोटिफिकेशन पर ही भरोसा करें. किसी भी अफवाह या अनऑफिशियल सूचना पर भरोसा करना गलत परिणाम दे सकता है, इसलिए अपडेट के लिए नियमित रूप से icai.org चेक करना जरूरी है.

ICAI CA Final Result 2026 ऐसे करें चेक

ICAI की आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर जाएं.

“CA Final May 2026 Result” लिंक पर क्लिक करें.

अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर या PIN दर्ज करें.

सबमिट बटन पर क्लिक करें.

आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट सुरक्षित रखें.

स्कोरकार्ड में क्या जानकारी होगी?

ICAI द्वारा जारी किए जाने वाले स्कोरकार्ड में उम्मीदवार की महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होगी, जैसे:

सब्जेक्ट-वाइज मार्क्स

कुल प्राप्त अंक

क्वालिफाइंग स्टेटस

पास/फेल की स्थिति

छात्रों के लिए जरूरी सलाह

रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पहले से तैयार रखना चाहिए ताकि रिजल्ट जारी होते ही बिना किसी देरी के एक्सेस किया जा सके. ICAI आमतौर पर रिजल्ट लिंक ईमेल या SMS के माध्यम से नहीं भेजता, इसलिए छात्रों को केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही निर्भर रहना चाहिए. CA Final Result 2026 का इंतजार अब अंतिम चरण में है और जल्द ही लाखों छात्रों का मेहनत का परिणाम सामने आने की उम्मीद है.