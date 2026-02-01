Home > शिक्षा > Budget 2026: बेटियों का सुनहरा सपना सच! हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल, 5 नई यूनिवर्सिटी; बजट 2026 में युवाओं के लिए क्या-क्या?

Budget 2026: बेटियों का सुनहरा सपना सच! हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल, 5 नई यूनिवर्सिटी; बजट 2026 में युवाओं के लिए क्या-क्या?

Education Budget 2026: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने ससमद में बजट 2026 पेश किया गया है. इस बजट में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र कई ऐलान किए गए हैं. उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर खास ध्यान दिया है.

By: Preeti Rajput | Published: February 1, 2026 1:09:53 PM IST

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2026-27 पेश किया है जिसमें उन्होंने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कई बड़े ऐलान किए हैं.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2026-27 पेश किया है जिसमें उन्होंने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कई बड़े ऐलान किए हैं.


Education Budget 2026 : केंद्रिय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Niramala Sitharaman) ने रविवार को 2026-27 (Education Budget 2026) के लिए बजट पेश किया है. इस बजट (Budget 2026) में कई क्षेत्रों के लिए खास ऐलान किए हैं. बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बजट विकसित भारत के लिए होने वाला बजट है. ऐसे में सरकार ने फार्मा और एआई से संबंधित क्षेत्रों पर सरकार ने फोकस किया है. साथ ही शिक्षा और रोजगार से संबंधित भी कई घोषणाएं इस बजट में की गई हैं. जानें इस बजट में नए संस्थान, यूनिवर्सिटीज, रोजगार और अन्य मुद्दों के लिए क्या-क्या ऐलान किए हैं. 

बजट 2026 में युवाओं के लिए क्या-क्या?

  • सरकार ने देश में तीन नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर (NIPER) का ऐलान किया है.
  • पूरे देश में 1000 मान्यता प्राप्त क्लीनिकल ट्रायल सेंटर्स का नेटवर्क तैयार होगा.
  • आईसीएआई, आईसीएसआई और आईसीएमएआई जैसी प्रोफेशनल संस्थाओं का बजट में सपोर्ट का ऐलान.
  • सरकार 20 पर्यटन स्थलों पर 10 हजार गाइडों को तैनात करेगी.
  • ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे जिससे इन क्षेत्रों में रहने वाले हजारों युवाओं को रोजागार मिलेगा
  • इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स सेंटर्स के आसपास पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाए जाएंगे.
  • देश में 15000 स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर्स की लैब बनाई जाएगी.
  • देश के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने का प्रस्ताव रखा है.
  • सरकार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई को सपोर्ट करेगी.
  • इस कदम का मकसद लड़कियों की पढ़ाई को आसान बनाना है.

यूनियन बजट 2026-27 

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को लोकसभा में यूनियन बजट 2026-27 पेश किया और भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के तौर पर प्रमोट करने के लिए देश में पांच रीजनल हब बनाने में राज्यों को सपोर्ट करने के लिए एक स्कीम का प्रस्ताव रखा. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने देश के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने का भी ऐलान किया. देश में 700 से ज़्यादा जिले हैं. उन्होंने वेटेरिनरी कॉलेज, हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक लैब के लिए लोन-लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी सपोर्ट स्कीम का भी प्रस्ताव रखा.

Budget 2026 Income Tax Changes: इन्कम टैक्स में कोई बदलाव नहीं, राहत का भी हुआ एलान; अब जुलाई तक भर सकेंगे ITR

