BSTC vs PTET: बीएसटीसी और पीटीईटी में क्या है फर्क, किससे जल्दी बन पाएंगे सरकारी शिक्षक? कौन-सा विकल्प है बेहतर

BSTC vs PTET: शिक्षक बनने का सपना देखने वाले हजारों छात्र हर साल इस सवाल का सामना करते हैं कि BSTC चुनें या PTET. दोनों ही कोर्स शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाने का रास्ता खोलते हैं, लेकिन इनके उद्देश्य, पात्रता और भविष्य की संभावनाएं अलग-अलग हैं. यदि आप भी सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह समझना जरूरी है कि आपके लिए कौन-सा विकल्प ज्यादा उपयुक्त साबित हो सकता है.

BSTC (Basic School Teaching Course), जिसे अब D.El.Ed. के नाम से भी जाना जाता है, 12वीं के बाद किया जाने वाला दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है. इसके माध्यम से उम्मीदवार प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए योग्य बनते हैं. वहीं PTET (Pre-Teacher Education Test) स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद किया जाने वाला प्रवेश परीक्षा आधारित कार्यक्रम है. इसके जरिए अभ्यर्थी B.Ed. कोर्स में प्रवेश लेते हैं, जो उन्हें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्यापन के लिए तैयार करता है.

किसकी तैयारी है ज्यादा आसान?

तैयारी के लिहाज से BSTC परीक्षा अपेक्षाकृत सरल मानी जाती है. इसमें सामान्य ज्ञान, मानसिक क्षमता, शिक्षण अभिरुचि और भाषा से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं. 12वीं के बाद विद्यार्थी आसानी से इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं. दूसरी ओर PTET का स्तर थोड़ा अधिक प्रतिस्पर्धी होता है क्योंकि इसमें स्नातक स्तर के छात्र भाग लेते हैं. परीक्षा में सामान्य जागरूकता, मानसिक क्षमता, भाषा दक्षता और शिक्षण योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं. हालांकि नियमित अध्ययन करने वाले उम्मीदवारों के लिए इसे भी सफलतापूर्वक पास करना संभव है.

करियर के अवसर किसमें अधिक?

BSTC पूरा करने के बाद उम्मीदवार प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में भाग ले सकते हैं. यदि आपका लक्ष्य छोटे बच्चों को पढ़ाना और प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना है, तो यह एक अच्छा विकल्प है. PTET के माध्यम से B.Ed. करने वाले उम्मीदवार माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए योग्य होते हैं. इसके अलावा वे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे REET, CTET, TGT और PGT भर्ती प्रक्रियाओं में भी भाग ले सकते हैं. इस कारण PTET के बाद करियर के विकल्प अपेक्षाकृत अधिक व्यापक माने जाते हैं.

सरकारी नौकरी में किसकी स्थिति मजबूत?

दोनों कोर्स सरकारी शिक्षक बनने का रास्ता प्रदान करते हैं, लेकिन नौकरी का स्तर अलग होता है. BSTC धारक मुख्यतः प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए योग्य होते हैं, जबकि PTET के बाद B.Ed. करने वाले उम्मीदवार उच्च कक्षाओं में अध्यापन और प्रमोशन के अधिक अवसर प्राप्त कर सकते हैं. दीर्घकालिक करियर ग्रोथ, वेतनमान और पदोन्नति की संभावनाओं को देखते हुए PTET को कई विशेषज्ञ अधिक लाभकारी मानते हैं.

किसे चुनना चाहिए?

यदि आपने 12वीं पास की है और जल्द से जल्द शिक्षक बनने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो BSTC आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है. वहीं यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और उच्च कक्षाओं में पढ़ाने के साथ बेहतर करियर ग्रोथ चाहते हैं, तो PTET आपके लिए अधिक उपयुक्त रहेगा.

BSTC और PTET दोनों ही शिक्षा क्षेत्र में सम्मानजनक करियर प्रदान करते हैं. सही चुनाव आपकी शैक्षणिक योग्यता, करियर लक्ष्य और भविष्य की योजनाओं पर निर्भर करता है. यदि जल्दी नौकरी प्राथमिकता है तो BSTC बेहतर हो सकता है, जबकि लंबे समय में व्यापक अवसर और उन्नति की चाह रखने वालों के लिए PTET अधिक फायदेमंद साबित हो सकता है.