BSSC CGL 4 और कार्यालय परिचारी भर्ती के पदों में इजाफा, छूट न जाये सरकारी नौकरी का अवसर

BSSC Office Attendant, BSSC CGL 4 Recruitment 2025: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने सीजीएल-4 भर्ती और ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2025 में पदों की संख्या में परिचारी भर्ती की है. अब दोनों भर्तियों में कुल 5,208 पद भरे जाएंगे. इस नवीनतम बदलाव के साथ पहले से ही संविदा पर कार्यरत उम्मीदवारों को भी अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे.

BSSC CGL-4 2025: कुल 1541 पद

बीएसएससी सीजीएल-4 भर्ती में उद्योग विस्तार अधिकारी (वेतन स्तर 7) के 60 नए पद जोड़े गए है. ये संख्या अब 1,481 से बढ़कर 1,541 हो गई है. 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं के लिए 530 पद आरक्षित होंगे. इसके अतिरिक्त, 855 अनारक्षित पद होंगे. जिनमें अनुसूचित जाति के लिए 204 अनुसूचित जनजाति के लिए 21अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 105 पिछड़ा वर्ग के लिए 183 पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 18 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 155 पद होंगे.

BSSC कार्यालय परिचारी भर्ती 2025: कुल 4388 पद

कार्यालय परिचारक भर्ती में 661 नई रिक्तियां जोड़ी गई है. कुल पदों की संख्या अब 3,727 से बढ़कर 4,388 हो गई है. 35% क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं के लिए 1,416 पद आरक्षित होंगे. अनारक्षित पदों की संख्या 2,041 होगी. जिनमें अनुसूचित जाति के लिए 627, अनुसूचित जनजाति के लिए 53, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 809, पिछड़ा वर्ग के लिए 297, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 123 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 438 पद होंगे.

संविदा अभ्यर्थियों के लिए 25 अंक की अतिरिक्त सुविधा



नवीनतम सूचना के अनुसार पहले से ही संविदा पर कार्यरत उम्मीदवारों को उनकी सेवा को साल के आधार पर अधिकतम 20 अंक दिया जाएंगा. ये अंक प्रति वर्ष 5 अंक की दर से लागू होंगे. साल के किसी भी भाग को भी शामिल किया जाएगा. इसका उद्देश्य अनुभवी उम्मीदवारों को अधिक प्राथमिकता देना है.

आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथि

दोनों भर्तियों के लिए पंजीकरण और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि अब 14 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी गई है. इच्छुक उम्मीदवार bssc.bihar.gov.in या www.onlinebssc.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

योग्यता और चयन प्रक्रिया

योग्यता: 12वीं (इंटर) पास। कुछ पदों के लिए कंप्यूटर पर टाइपिंग योग्यता अनिवार्य.

चयन प्रक्रिया: प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मुख्य परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा.

परीक्षा पैटर्न: प्रीलिम्स में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित और मानसिक क्षमता के प्रश्न होंगे। कुल 150 प्रश्न, 2 घंटे 15 मिनट की परीक्षा। गलत उत्तर पर एक अंक कटेगा.

नॉर्मलाइजेशन: विभिन्न शिफ्टों में परीक्षा होने पर रिजल्ट नॉर्मलाइज्ड पद्धति से जारी किया जाएगा.