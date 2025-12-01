BSEB Bihar Board 2026 Datesheet Out: बिहार बोर्ड ने घोषित की 10वीं,12वीं की डेटशीट, चेक करें पूरी डिटेल

BSEB Bihar Board 10th, 12th Datesheet 2026 download pdf: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने 2026 की कक्षा 10वीं (मैट्रिक) और 12वीं (इंटर) एग्जाम की डेटशीट जारी कर दी है. क्लास 12 का एग्जाम 2 फरवरी से 13 फरवरी तक है और क्लास 10 का एग्जाम 17 फरवरी से 25 फरवरी तक आयोजित की जाएगी.

इस साल बोर्ड पहली बार एआई चैटबॉट का प्रयोग करेगा, जिससे छात्र एग्जाम से जुड़ी जानकारी तुरंत और आसानी से प्राप्त कर सकेंगे. छात्र डेटशीट देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जा सकते हैं.

एग्जाम का समय और शिफ्ट

मैट्रिक और इंटर एग्जाम दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी:

पहली शिफ्ट: सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक

दूसरी शिफ्ट: दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक

व्यावसायिक और कुछ वैकल्पिक विषयों के पेपर थोड़े कम समय में होंगे.

सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे एग्जाम सेंटर पर समय से पहले पहुंचें और एडमिट कार्ड साथ लाएं.

कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा

जो छात्र मेन एग्जाम नहीं दे पाएंगे या जिनका रिजल्ट संतोषजनक नहीं होगा, उनके लिए कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षाएं अप्रैल से मई के बीच आयोजित की जाएंगी. साल 2026 के रिजल्ट मई से जून के बीच घोषित किए जाएंगे.

बिहार बोर्ड 10वीं एग्जाम 2026

बिहार बोर्ड 10वीं में लगभग 15 लाख छात्रों ने फॉर्म भरे हैं.

परीक्षा में सभी मेन विषय शामिल हैं, जैसे मातृभाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अंग्रेज़ी और वैकल्पिक विषय.

मेन तिथियां (मैट्रिक):

17 फरवरी: मातृभाषा (हिंदी, बंगाली, उर्दू, मैथिली)

18 फरवरी: गणित

19 फरवरी: द्वितीय भारतीय भाषा

20 फरवरी: सामाजिक विज्ञान

21 फरवरी: विज्ञान

23 फरवरी: अंग्रेज़ी

24 फरवरी: वैकल्पिक विषय

25 फरवरी: व्यावसायिक ऐच्छिक विषय

बिहार बोर्ड 12वीं एग्जाम 2026

कक्षा 12 में लगभग 13 लाख छात्रों ने फॉर्म भरे हैं.

परीक्षा में सभी विषय शामिल हैं जैसे: बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित, अंग्रेज़ी, हिंदी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, व्यावसायिक और वोकेशनल विषय.

मेन डेट (इंटर):

2 फरवरी: बायोलॉजी, फिलॉसफी (पहली पाली), इकोनॉमिक्स (दूसरी पाली)

3 फरवरी: मैथ (पहली पाली), पॉलिटिकल साइंस, फाउंडेशन कोर्स (दूसरी पाली)

5 फरवरी: फिजिक्स (पहली पाली), जियोग्राफी और बिजनेस स्टडीज (दूसरी पाली)

6 फरवरी: अंग्रेजी (पहली पाली), हिंदी (दूसरी पाली)

7 फरवरी: केमिस्ट्री (पहली पाली), अंग्रेज़ी और एग्रीकल्चर (दूसरी पाली)

9 फरवरी: हिंदी (पहली पाली), इलेक्टिव सब्जेक्ट पेपर-1 (दूसरी पाली)

10 फरवरी: सभी भाषाएँ (पहली पाली), साइकोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप (दूसरी पाली)

11 फरवरी: म्यूजिक और वोकेशनल इलेक्टिव पेपर-2 (पहली पाली), गणित, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र (दूसरी पाली)

12 फरवरी: समाजशास्त्र (पहली पाली), व्यावसायिक और सुरक्षा संबंधित विषय (दूसरी पाली)

13 फरवरी: भाषाओं की परीक्षा (पहली पाली), कंप्यूटर साइंस, मल्टीमीडिया, योगा और वोकेशनल ट्रेड्स (दूसरी पाली)