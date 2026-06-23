10 साल से व्हीलचेयर पर हैं प्रत्यूष, लेकिन हौसले ने नाप डाला आसमान... बिना कोचिंग घर बैठे ही पास कर ली BPSC परीक्षा!

सोशल मीडिया पर सफलता के कई ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जो बुरे वक्त में हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, संघर्षों में प्रेरणा देते हैं और कूट-कूट कर आत्मविश्वास भर देते हैं. बिहार के मुज्जफरपुर के मिठनपुरा निवासी प्रत्यूष प्रभाकर ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया है जिससे UPSC एसपिरेंट से लेकर आम लोगों को प्रेरणा मिल रही है. प्रत्यूष प्रभाकर पिछले 10 साल से व्हीलचेयर पर हैं लेकिन उनकी यह कमजोरी सपनों को नहीं डिगा पाई. प्रत्यूष ने कड़ी मेहनत और संघर्षपूर्ण हालातों से गुजरते हुए बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में ओवरऑल रैंक 1098 हासिल की. ओएच (OH) कैटेगरी में प्रत्यूष को दूसरी रैंक मिली है जिसके बाद उन्हें बिहार प्रशासनिक सेवा (BAS) में अपॉइंटमेंट मिला है.

हेल्थ कंडीशन को नहीं बनने दिया बाधा

दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में प्रत्यूष प्रभाकर ने अपनी पर्सनल लाइस से जुड़े संघर्षों के बारे में बताया है. उनको बचपन से ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक बीमारी है जिसके कारण शरीर की गतिविधियां उम्र के साथ कम हो जाती हैं. कुछ साल पहले इस बीमारी ने प्रत्यूष के कमर के निचले हिस्से को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया जिसके कारण उन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ता है. प्रत्यूष बताते हैं कि इस बीमारी के साथ बाहर जाके पढ़ना आसान नहीं था. मूमेंट में काफी परेशानी होती थी लेकिन माता-पिता और दादी-दादा ने कभी कमजोर फील नहीं होने दिया.

कब आया सिविल सर्विसेज में जाने का विचार

प्रत्यूष ने 12वीं तक की शिक्षा मुजफ्फरपुर के सेंट जेवियर्स स्कूल से पूरी की. एलएस कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया.पीएचडी की डिग्री भी ली. फिर अपनी मेहनत से नेट-जेआरएफ क्लीयर किया. जिसमें पांच विषयों के लिए सलेक्शन हुआ लेकिन अकेडमिक सेक्टर के बजाए सिविल सेवा में जाने का सोचा. अपनी बीमारी के कारण कई चैलेंज फील किए जो रोजाना दिव्यांग लोग फेस करते हैं. समाज और व्यवस्था से जुड़े ऐसे कई अनुभवों ने प्रत्यूष को सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए प्रेरित किया.

चौथे अटैंप्ट में पाई सफलता

प्रत्यूष प्रभाकर ने अपनी हेल्थ कंडीशन के दौरान स्टेट सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की. 65वीं, 66वीं और 67वीं परीक्षा में असफलता का सामना करना पड़ा. लेकिन अपना हौंसला कम नहीं होने दिया. 68वीं और 69वीं परीक्षाएं मिस की. पहले पीएचडी थीसिस और रिसर्च वर्क पर फोकस किया. आखिर में 70वीं बीपीएससी परीक्षा में सफल हो गए. प्रत्यूष कहते हैं कि इस बार ज्यादा उम्मीद नहीं थी लेकिन जब रिजल्ट (1098 रैंक)आया तो विश्वास नहीं हुआ.

परीक्षा की तैयारी के लिए उन्होंने किसी कोचिंग या मॉक टेस्क नहीं दिया था. घर पर ही सेल्फ स्टडीज, यूट्यूब और इंटरनेट के जरिए रोजाना 7 घंटे पढ़ाई की. मां यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं जिससे घर में पढ़ाई का माहौल था. पिता ने दैनिक जीवन में ट्राईसाइकिल पर स्कूल पहुंचाने से लेकर हर छोटे-बड़े काम में सपोर्ट किया जिसके परिणामों को पूरी दुनिया सलाम कर रही है.

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