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BPSC 72th Prelims Exam: बिहार में 1230 पदों पर निकली बंपर भर्ती, जानें कब से शुरू होंगे आवेदन

BPSC 72nd Recruitment: बिहार लोक सेवा आयोग ने 72वीं परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. 1230 पदों के लिए 7 मई से आवेदन शुरू होंगे. योग्यता और आयु सीमा यहां देखें.

By: Shivani Singh | Published: May 5, 2026 6:08:52 PM IST

BPSC 72th Prelims Exam: बिहार में 1230 पदों पर निकली बंपर भर्ती, जानें कब से शुरू होंगे आवेदन


BPSC 72th Prelims Exam: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने के लिए 72वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगी परीक्षा के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. इस भर्ती अभियान के तहत, कुल 1,230 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 मई, 2026 को शुरू होगी और उम्मीदवार 31 मई, 2026 तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं. इच्छुक उम्मीदवार परीक्षा और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जा सकते हैं.

आवेदन के लिए पात्रता मानदंड

इस परीक्षा के लिए, उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री (ग्रेजुएशन) होना अनिवार्य है। दूसरे शब्दों में, उम्मीदवार ने किसी भी विषय में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया हो. बाल विकास परियोजना अधिकारी पद के लिए भी स्नातक की डिग्री अनिवार्य है। हालांकि, डिग्री निम्नलिखित विशिष्ट विषयों में से किसी एक में होनी चाहिए. (गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, या श्रम एवं समाज कल्याण). वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी और समकक्ष पद के लिए स्नातक की डिग्री अनिवार्य है. हालांकि, डिग्री निम्नलिखित विषयों में से किसी एक में होनी चाहिए (वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित, या सांख्यिकी) अनुमंडल संरक्षण अधिकारी पद के लिए, स्नातक की डिग्री मनोविज्ञान या कानून में होनी चाहिए। उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए भी इन्हीं विषयों में से किसी एक का चयन करना होगा.

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आयु सीमा की शर्तें

1 अगस्त, 2026 तक, न्यूनतम आयु सीमा जो विशिष्ट सेवा/पद के अनुसार अलग-अलग है. क्रमशः 20 वर्ष, 21 वर्ष और 22 वर्ष निर्धारित की गई है.

  • अनारक्षित (पुरुष) | 37 वर्ष
  • अनारक्षित (महिला) | 40 वर्ष
  • पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष और महिला) | 40 वर्ष
  • अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (पुरुष और महिला) | 42 वर्ष

आवेदन शुल्क का विवरण

प्रत्येक उम्मीदवार को, जिस भी परीक्षा के लिए वे आवेदन करते हैं, उसके लिए 100 रुपए का अलग से परीक्षा शुल्क देना अनिवार्य है. यह फ़ीस इस नोटिफ़िकेशन के तहत आने वाली सभी परीक्षाओं पर लागू होती है: 72वीं CCE, बाल विकास परियोजना अधिकारी, FAO, और उप-मंडल संरक्षण अधिकारी. यदि कोई उम्मीदवार एक से ज़्यादा परीक्षाओं के लिए आवेदन करता है, तो उसे हर परीक्षा के लिए अलग से फ़ीस देनी होगी.

यदि आवेदन में आधार नंबर नहीं दिया जाता है, तो हर परीक्षा के लिए 200 रुपए की अतिरिक्त बायोमेट्रिक फ़ीस भी देनी होगी. इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि वे आवेदन में अपना आधार नंबर ज़रूर डालें, ताकि उन्हें यह अतिरिक्त खर्च न उठाना पड़े.

Tags: bpsc
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