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BITSAT Admit Card 2026 जल्द जारी होने की उम्मीद, जानें डाउनलोड प्रक्रिया और जरूरी दिशा-निर्देश

BITS पिलानी जल्द BITSAT 2026 सेशन 2 का एडमिट कार्ड 22 मई को जारी कर सकता है. उम्मीदवार इसे admissions.bits-pilani.ac.in पर लॉगिन करके आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे.

By: Munna Verma | Published: May 18, 2026 9:47:11 PM IST

BITSAT Admit Card 2026 जल्द जारी किया जाएगा.
BITSAT Admit Card 2026 जल्द जारी किया जाएगा.


BITSAT Admit Card 2026 Date: बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (BITS), पिलानी की ओर से BITSAT 2026 सेशन 2 का एडमिट कार्ड 22 मई को जारी किए जाने की संभावना है. यह एडमिट कार्ड आधिकारिक एडमिशन पोर्टल admissions.bits-pilani.ac.in पर उपलब्ध कराया जाएगा, जहां उम्मीदवार लॉगिन करके इसे डाउनलोड कर सकेंगे.

जिन छात्रों ने BITSAT 2026 के दूसरे सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, वे अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के जरिए हॉल टिकट एक्सेस कर पाएंगे. बिना एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

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कब होगी BITSAT 2026 सेशन 2 परीक्षा?

अपडेटेड शेड्यूल के अनुसार, BITSAT 2026 सेशन 2 की परीक्षा 25 मई से 27 मई 2026 के बीच आयोजित की जाएगी. परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में होगी और देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कराई जाएगी.

BITSAT Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

BITSAT आधिकारिक वेबसाइट admissions.bits-pilani.ac.in पर जाएं.
होमपेज पर “BITSAT Admit Card 2026” लिंक पर क्लिक करें.
अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.
लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.
इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे कम से कम 2–3 प्रिंट कॉपी अपने पास रखें, ताकि किसी भी आपात स्थिति में समस्या न हो.

एडमिट कार्ड में कौन-कौन सी जानकारी होगी शामिल?

BITSAT 2026 हॉल टिकट में उम्मीदवार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी, जैसे:

उम्मीदवार का नाम
एप्लीकेशन नंबर
परीक्षा की तारीख और शिफ्ट
रिपोर्टिंग टाइम
परीक्षा केंद्र का नाम और पूरा पता
फोटो और हस्ताक्षर

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद सभी विवरण ध्यान से जांच लें. किसी भी गलती की स्थिति में तुरंत परीक्षा प्राधिकरण से संपर्क करना जरूरी है.

परीक्षा केंद्र पर इन नियमों का पालन अनिवार्य

परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड की केवल प्रिंटेड कॉपी ही साथ ले जानी होगी. मोबाइल या डिजिटल कॉपी को किसी भी स्थिति में मान्य नहीं किया जाएगा. इसके अलावा एक वैध फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखना भी अनिवार्य है. बिना आवश्यक दस्तावेज के उम्मीदवार को परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं मिलेगा.

जरूरी सलाह

परीक्षा के दिन समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना बेहद जरूरी है, ताकि अंतिम समय की किसी भी परेशानी से बचा जा सके. साथ ही, एडमिट कार्ड और ID प्रूफ पहले से तैयार रखना परीक्षा में तनाव कम करने में मदद करेगा. BITSAT 2026 सेशन 2 का यह चरण इंजीनियरिंग प्रवेश की दिशा में छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, इसलिए तैयारी के साथ-साथ सभी जरूरी दस्तावेजों को व्यवस्थित रखना भी उतना ही जरूरी है.

Tags: admit cardBITSAT 2026Hall Tickethome-hero-pos-9
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