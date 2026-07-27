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Bihar Thekua Success Story: मां के हाथों के स्वाद ने बदली किस्मत, ठेकुआ से खड़ा किया करोड़ों का ब्रांड

Bihar Thekua Success Story: बिहार के ठेकुआ को नई पहचान देने वाली वीणा देवी और समीर की मां-बेटे की जोड़ी ने घर की रसोई से सफल बिजनेस तक का सफर तय किया.

By: Munna Verma | Published: July 27, 2026 2:10:15 PM IST

Bihar Thekua Success Story: बिहार के ठेकुआ से 75 करोड़ का बिजनेस
Bihar Thekua Success Story: बिहार के ठेकुआ से 75 करोड़ का बिजनेस


Bihar Thekua Success Story: कभी घर की रसोई में शुरू हुआ एक छोटा सा प्रयास आज करोड़ों रुपये के सफल बिजनेस में बदल चुका है. बिहार के पारंपरिक स्नैक ठेकुआ को नई पहचान देने वाली मां-बेटे की जोड़ी वीणा देवी और समीर की कहानी इन दिनों चर्चा में है. उनकी मेहनत और सोच से बना ब्रांड MomsMade अब एक सफल उद्यम के रूप में सामने आया है.

अभिनेता आर. माधवन ने भी इस प्रेरणादायक सफर की तारीफ की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर इस कहानी को साझा करते हुए बताया कि कैसे एक पारंपरिक भारतीय व्यंजन को आधुनिक सोच के साथ देशभर तक पहुंचाया जा सकता है.

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टीचर मां ने घर के स्नैक को बनाया बिजनेस आइडिया

वीणा देवी बिहार में करीब 15 साल तक शिक्षिका रहीं. बाद में वह अपने बेटे समीर के साथ बेंगलुरु चली गईं. लंबे समय तक कामकाजी जीवन जीने के बाद वह खाली बैठना नहीं चाहती थीं. उन्होंने अपने आसपास के लोगों के लिए घर पर पारंपरिक स्नैक्स बनाना शुरू किया. उनके हाथों से बने ठेकुआ का स्वाद लोगों को पसंद आने लगा. इसी दौरान बेटे समीर के मन में इस घरेलू स्वाद को बड़े स्तर तक पहुंचाने का विचार आया.

हेल्दी ठेकुआ से बदली बाजार की तस्वीर

ठेकुआ बिहार का प्रसिद्ध पारंपरिक पकवान है, जिसे खासतौर पर छठ पूजा जैसे त्योहारों में बनाया जाता है. इसका स्वाद, कुरकुरापन और गुड़-घी की खुशबू इसे खास बनाती है. समीर ने महसूस किया कि बाजार में उपलब्ध कई स्नैक्स में ज्यादा चीनी, प्रिजर्वेटिव्स और अन्य सामग्री का इस्तेमाल होता है. इसके बाद उन्होंने ऐसा ठेकुआ तैयार करने का फैसला किया, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ ज्यादा प्राकृतिक भी हो.

MomsMade के ठेकुआ में मैदा और पाम ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया जाता. इसे तैयार करने में साबुत गेहूं, शुद्ध गुड़ और देसी घी जैसी पारंपरिक सामग्री का उपयोग किया जाता है.

चार चूल्हों से शुरू होकर करोड़ों तक पहुंचा सफर

MomsMade की शुरुआत घर की छोटी सी रसोई से हुई, जहां सिर्फ चार चूल्हों पर ठेकुआ तैयार किया जाता था. वीणा देवी जहां स्वाद और गुणवत्ता संभालती थीं, वहीं समीर ने ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जिम्मेदारी उठाई. धीरे-धीरे यह छोटा प्रयास बड़ा कारोबार बन गया. आज यह ब्रांड हर दिन बड़ी संख्या में ऑर्डर पूरे करता है और कई महिलाओं को रोजगार भी दे रहा है. इस पहल से जुड़ी करीब 50 महिलाएं स्नैक्स बनाने और पैकेजिंग के काम में योगदान दे रही हैं.

पारंपरिक स्वाद और आत्मनिर्भरता की मिसाल

वीणा देवी और समीर की कहानी बताती है कि सफलता के लिए हमेशा बड़े निवेश की जरूरत नहीं होती. एक अच्छा विचार, मेहनत और अपने काम पर विश्वास किसी भी छोटे प्रयास को बड़ी उपलब्धि में बदल सकता है. बिहार के ठेकुआ को देशभर तक पहुंचाने वाली यह मां-बेटे की जोड़ी आज उन लोगों के लिए प्रेरणा है, जो अपने हुनर और पारंपरिक ज्ञान के दम पर नया मुकाम हासिल करना चाहते हैं.

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Tags: Success story
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