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Bihar Teacher News 2026: अगर आपने यहां से किया है DElEd, तो नौकरी पर मंडरा रहा खतरा! शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश

Bihar Teacher News 2026: बिहार में 18 महीने के NIOS DElEd के आधार पर नियुक्त शिक्षकों की नौकरी पर संकट गहरा गया है. शिक्षा विभाग के नए आदेश, कारण और TRE 4 भर्ती पर इसका असर

By: Munna Verma | Published: July 3, 2026 4:49:09 PM IST

Bihar Teacher News 2026: DElEd की इस डिग्री ने बढ़ाई मुश्किलें
Bihar Teacher News 2026: DElEd की इस डिग्री ने बढ़ाई मुश्किलें


Bihar Teacher News 2026: बिहार में सरकारी शिक्षकों से जुड़ी एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है. राज्य के शिक्षा विभाग ने 18 महीने के NIOS DElEd (Diploma in Elementary Education) के आधार पर नियुक्त शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं. इस फैसले से हजारों शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है और शिक्षा जगत में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है.

प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEOs) को निर्देश दिया है कि वे ऐसे शिक्षकों की पहचान करें, जिनकी नियुक्ति 18 महीने के NIOS DElEd प्रमाणपत्र के आधार पर हुई है. विभाग का कहना है कि यह योग्यता बिहार सरकार की शिक्षक भर्ती के लिए मान्य नहीं है. यह फैसला विभागीय जांच के बाद लिया गया, जिसमें पाया गया कि अयोग्य घोषित किए जाने के बावजूद कई अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर नियुक्ति मिल गई थी.

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पहले ही जारी हो चुकी थी स्पष्ट गाइडलाइन

शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023 में ही स्पष्ट कर दिया था कि 18 महीने का NIOS DElEd कोर्स राज्य की शिक्षक नियुक्तियों के लिए मान्य योग्यता नहीं माना जाएगा. इसके बाद फरवरी 2024 में जारी BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE 3) के आधिकारिक विज्ञापन में भी साफ लिखा गया था कि इस योग्यता वाले अभ्यर्थी कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक पदों के लिए योग्य नहीं होंगे. इसके बावजूद कुछ अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो गई, जिसे अब विभाग नियमों के विरुद्ध मान रहा है.

कितने शिक्षकों पर पड़ेगा असर?

सरकार की ओर से अभी तक प्रभावित शिक्षकों की आधिकारिक संख्या जारी नहीं की गई है. हालांकि, शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार करीब 3,000 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं. यदि यह कार्रवाई पूरी तरह लागू होती है, तो राज्य के कई जिलों में बड़ी संख्या में शिक्षक पद खाली हो जाएंगे.

TRE 4 भर्ती को मिलेगा फायदा

शिक्षा विभाग ने जिला अधिकारियों से सेवा समाप्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा है ताकि खाली होने वाले पदों को आगामी TRE 4 शिक्षक भर्ती अभियान के दौरान भरा जा सके. इससे नए अभ्यर्थियों को सरकारी शिक्षक बनने का अवसर मिल सकता है और भर्ती प्रक्रिया को नियमों के अनुरूप आगे बढ़ाया जा सकेगा.

प्रभावित शिक्षकों के सामने क्या विकल्प हैं?

फिलहाल विभाग ने केवल सेवा समाप्ति की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है. यदि प्रभावित शिक्षक इस फैसले से असहमत हैं, तो वे कानूनी विकल्पों का सहारा ले सकते हैं. आने वाले दिनों में इस मामले पर न्यायालय या राज्य सरकार की ओर से कोई नई दिशा-निर्देश भी सामने आ सकते हैं.

बिहार सरकार का यह कदम शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निर्धारित योग्यता नियमों को लागू करने की दिशा में अहम माना जा रहा है. हालांकि, इससे हजारों शिक्षकों का भविष्य प्रभावित हो सकता है. अब सभी की नजर शिक्षा विभाग की अगली कार्रवाई और संभावित कानूनी घटनाक्रम पर टिकी हुई है.

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Tags: bpschome-hero-pos-2NIOSTeacher Bharti
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