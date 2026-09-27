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Bihar STET Dummy Admit Card 2026 Released: बिहार एसटीईटी का भरा है फॉर्म, तो याद से करें ये काम, नहीं तो होगी दिक्कत

Bihar STET Dummy Admit Card 2026 जारी हो गया है. उम्मीदवार stetregistration.cbrt.co.in से कार्ड डाउनलोड कर 30 सितंबर तक अपनी जानकारी में सुधार कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: September 27, 2026 1:02:44 PM IST

Bihar STET Dummy Admit Card 2026 जारी हो गया है.
Bihar STET Dummy Admit Card 2026 जारी हो गया है.


Bihar STET Dummy Admit Card 2026 Released: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने बिहार STET 2026 का डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवार अब अपना डमी एडमिट कार्ड आधिकारिक पोर्टल stetregistration.cbrt.co.in पर लॉग इन करके डाउनलोड कर सकते हैं. बोर्ड ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे कार्ड में दर्ज अपनी सभी व्यक्तिगत और परीक्षा संबंधी जानकारी को ध्यान से जांच लें.

Bihar STET Dummy Admit Card 2026 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से परीक्षा पोर्टल पर लॉग इन करना होगा. डमी एडमिट कार्ड मिलने के बाद नाम, रोल नंबर, फोटो और अन्य विवरणों की अच्छी तरह जांच करना जरूरी है. डमी एडमिट कार्ड जारी करने का उद्देश्य परीक्षा से पहले उम्मीदवारों को अपनी जानकारी में संभावित गलतियां सुधारने का अवसर देना है. इसलिए उम्मीदवार इसे केवल डाउनलोड करके न छोड़ें, बल्कि हर विवरण को ध्यान से मिलाएं.

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30 सितंबर तक मिलेगा Correction का मौका

BSEB ने STET 2026 डमी एडमिट कार्ड में सुधार के लिए 30 सितंबर 2026 तक Correction Window उपलब्ध कराई है. यदि उम्मीदवार को अपने नाम, फोटो, रोल नंबर या अन्य विवरण में कोई त्रुटि दिखाई देती है, तो निर्धारित समय सीमा के भीतर उसमें बदलाव किया जा सकता है. उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि सुधार विंडो बंद होने के बाद किसी भी परिस्थिति में जानकारी में संशोधन के अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे. इसलिए अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते विवरण जांचना बेहतर रहेगा.

Reserved Category में बदलाव के लिए देना होगा शुल्क

यदि कोई उम्मीदवार अपनी आरक्षित श्रेणी (Reserved Category) से जुड़ी जानकारी बदलना चाहता है, तो इसके लिए निर्धारित अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा. अन्य विवरणों में सुधार करते समय भी उम्मीदवारों को पोर्टल पर दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए.

Bihar STET Dummy Admit Card में ऐसे करें Correction

Bihar STET की आधिकारिक वेबसाइट stetregistration.cbrt.co.in पर जाएं.
अपनी User ID और Password से लॉग इन करें.
होमपेज पर उपलब्ध Edit/Correction विकल्प चुनें.
जिस जानकारी में गलती है, उसमें आवश्यक बदलाव करें.
Reserved Category में बदलाव करने पर लागू अतिरिक्त शुल्क जमा करें.
सुधार की जानकारी सबमिट करें.
अंत में Confirmation Receipt डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.

नवंबर में हो सकती है STET 2026 परीक्षा

पिछले वर्षों के परीक्षा शेड्यूल को देखते हुए Bihar STET 2026 का आयोजन नवंबर के पहले सप्ताह में कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में होने की संभावना बताई जा रही है. हालांकि परीक्षा की निश्चित तारीख और विस्तृत कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा अभी संबंधित परीक्षा प्राधिकरण द्वारा की जानी है. उम्मीदवारों को सलाह है कि परीक्षा तारीख, एडमिट कार्ड और अन्य अपडेट के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल पर जारी सूचनाओं को ही अंतिम मानें.

Tags: Bihar STET Dummy Admit Card 2026
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