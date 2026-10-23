Bihar STET 2026: बिहार एसटीईटी परीक्षा की तारीख में हुआ बदलाव, अब इस दिन होगा एग्जाम, देखें पूरा शेड्यूल

Bihar STET 2026 New Exam Date Announced: बिहार में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है. बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (STET) 2026 की परीक्षा तारीख में बदलाव किया है. बोर्ड के अनुसार, पहले 4 नवंबर को आयोजित होने वाली परीक्षा अब 21 नवंबर 2026 को होगी. इस बदलाव के बाद अभ्यर्थियों को अपनी परीक्षा की तैयारी और शेड्यूल उसी के अनुसार व्यवस्थित करना होगा.

बताया गया है कि 4 नवंबर को केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) की परीक्षाएं भी निर्धारित हैं. इसी वजह से BSEB ने STET की संबंधित परीक्षा को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है.

Bihar STET Admit Card 2026: इस दिन जारी होगा एडमिट कार्ड

नई तारीख पर परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड 24 अक्टूबर 2026 को जारी किया जाएगा. अभ्यर्थी STET की आधिकारिक वेबसाइट stetregistration.cbrt.co.in पर जाकर अपना नया एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा. परीक्षा केंद्र, तारीख और अन्य जरूरी निर्देशों की जानकारी एडमिट कार्ड पर उपलब्ध होगी.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उसमें दर्ज सभी विवरणों को ध्यानपूर्वक जांच लें. परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड से संबंधित निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा.

Bihar STET 2026 Exam Date: देखें पूरा परीक्षा शेड्यूल

BSEB द्वारा STET 2026 परीक्षा का आयोजन 25 अक्टूबर से 21 नवंबर 2026 के बीच किया जाएगा. परीक्षा राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित होगी.

परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है:

परीक्षा का नाम: बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (STET) 2026

आयोजित करने वाला बोर्ड: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB)

स्थगित परीक्षा की पुरानी तारीख: 4 नवंबर 2026

नई परीक्षा तारीख: 21 नवंबर 2026

एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख: 24 अक्टूबर 2026

परीक्षा अवधि: 25 अक्टूबर से 21 नवंबर 2026

परीक्षा का माध्यम: कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT)

आधिकारिक वेबसाइट: stetregistration.cbrt.co.in

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अन्य निर्धारित तारीखों पर होने वाली परीक्षाएं पहले से जारी कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी. इसलिए सभी उम्मीदवारों को अपनी परीक्षा की तारीख की पुष्टि कर लेनी चाहिए.

STET Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट stetregistration.cbrt.co.in पर जाएं.

STET 2026 एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

अपना एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.

लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर प्रदर्शित एडमिट कार्ड खोलें.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट निकाल लें.

बिहार STET 2026 उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

बिहार STET परीक्षा राज्य में माध्यमिक स्तर पर शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण पात्रता परीक्षा है. ऐसे में उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी के साथ आधिकारिक सूचनाओं पर भी नजर रखनी चाहिए. परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग टाइम और अन्य निर्देशों की जानकारी के लिए एडमिट कार्ड को ध्यान से पढ़ें. किसी भी भ्रम से बचने के लिए परीक्षा से जुड़ी ताजा जानकारी केवल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त करें.

Bihar STET 2026 की 4 नवंबर वाली परीक्षा अब 21 नवंबर को आयोजित की जाएगी और संबंधित उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड 24 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे. अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे अपना एडमिट कार्ड समय पर डाउनलोड करें और परीक्षा की तैयारी जारी रखें.