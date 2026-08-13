Bihar STET 2026: बिहार में बनना है सरकारी टीचर, तो भरना पड़ेगा ये फॉर्म, आवेदन प्रक्रिया इस दिन से शुरू

Bihar STET 2026 Registration: बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी अपडेट है. बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) के तहत आयोजित होने वाले बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (STET) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 17 अगस्त 2026 से शुरू होने वाली है. इच्छुक उम्मीदवार आवेदन से जुड़ी जानकारी BSEB के STET पोर्टल पर देख सकेंगे. हालांकि, आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन में सभी शर्तें जरूर जांचनी चाहिए.

Bihar STET परीक्षा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षक बनने की योग्यता निर्धारित करने के लिए आयोजित की जाती है. परीक्षा में दो पेपरों Paper I और Paper II होते हैं.

Bihar STET Eligibility 2026: कौन कर सकता है आवेदन?

उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता संबंधित विषय और पेपर के अनुसार अलग हो सकती है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक Paper I के लिए संबंधित विषय में बैचलर डिग्री और B.Ed. जैसी योग्यता जरूरी हो सकती है. इसलिए केवल सामान्य ग्रेजुएशन के आधार पर आवेदन करने से पहले विषयवार पात्रता को जरूर देखना चाहिए.

STET के Paper I और Paper II क्रमशः माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षण से जुड़े हैं. उम्मीदवार को अपने विषय और जिस स्तर पर पढ़ाना चाहते हैं, उसके अनुसार पेपर चुनना होगा.

Bihar STET 2026 Application Fee कितनी है?

General/EWS/OBC/EBC उम्मीदवारों के लिए शुल्क: एक पेपर के लिए 960 रुपये

SC/ST/PwD: एक पेपर के लिए 760 रुपये

General/EWS/OBC/EBC: दोनों पेपर के लिए 1,440 रुपये

SC/ST/PwD: दोनों पेपर के लिए 1,140 रुपये

शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है.

Bihar STET Apply Online: ऐसे भरें फॉर्म

BSEB STET की आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org खोलें.

Bihar STET 2026 Registration लिंक चुनें.

नए उम्मीदवार के रूप में रजिस्ट्रेशन पूरा करें.

लॉगिन करके व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें.

फोटो और हस्ताक्षर जैसे जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.

चुने गए पेपर के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें.

फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंट या PDF सुरक्षित रखें.

आवेदन प्रक्रिया में दर्ज जानकारी को सबमिट करने से पहले ध्यान से जांचना जरूरी है.

परीक्षा से पहले इन बातों का रखें ध्यान

STET की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को अपने विषय के साथ परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम पर भी ध्यान देना चाहिए. उपलब्ध विवरण के अनुसार प्रत्येक पेपर 150 अंकों का होता है और गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है.

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