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Bihar STET 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, इस Direct Link से करें अप्लाई, जानें योग्यता और फीस

Bihar STET 2026 Registration शुरू हो गया है. Paper 1 और Paper 2 की योग्यता, आवेदन शुल्क, जरूरी दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन करने का आसान तरीकों को यहां देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: August 17, 2026 5:25:33 PM IST

Bihar STET 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
Bihar STET 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.


Bihar STET 2026 Registration Begins: बिहार में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है. बिहार बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (STET) 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं. आधिकारिक आवेदन पोर्टल पर Bihar STET 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो उपलब्ध है.

STET के जरिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षक बनने की योग्यता हासिल करने का मौका मिलता है. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपने विषय के अनुसार शैक्षणिक योग्यता और अन्य नियम ध्यान से जांच लेने चाहिए.

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Paper 1 और Paper 2 के लिए योग्यता

Paper 1 उन उम्मीदवारों के लिए है जो कक्षा 9वीं और 10वीं के स्तर पर शिक्षक बनने की योग्यता चाहते हैं. इसके लिए संबंधित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ ग्रेजुएशन और B.Ed. जैसी निर्धारित योग्यता जरूरी है. वहीं, Paper 2 कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए है. इसके लिए संबंधित विषय में Post Graduation/Master’s Degree के साथ B.Ed. की योग्यता आवश्यक है। Computer Science जैसे विषयों के लिए अलग शैक्षणिक नियम लागू हो सकते हैं. SC, ST, EBC, BC और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाती है.

Bihar STET 2026 Application Fee

UR/EWS/OBC उम्मीदवारों को एक पेपर के लिए देना होगा शुल्क: 960 रुपये
SC/ST/PwBD उम्मीदवारों को एक पेपर के लिए आवेदन शुल्क: 760 रुपये
UR/EWS/OBC उम्मीदवारों को दोनों पेपर के लिए आवेदन शुल्क: 1,440 रुपये
SC/ST/PwBD उम्मीदवारों के लिए दोनों पेपर का शुल्क: 1,140 रुपये

फीस का भुगतान Debit Card, Credit Card, Net Banking या UPI के माध्यम से किया जा सकता है.

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आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

ऑनलाइन फॉर्म भरते समय नाम, जन्मतिथि और शैक्षणिक योग्यता की जानकारी प्रमाणपत्रों के अनुसार ही दर्ज करें. आधिकारिक आवेदन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के दौरान नाम और जन्मतिथि मैट्रिकुलेशन/10वीं के प्रमाणपत्र के अनुसार भरने का निर्देश दिया गया है. उम्मीदवारों को आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते फॉर्म पूरा कर लेना चाहिए. Bihar STET 2026 से जुड़ी परीक्षा, एडमिट कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए BSEB की आधिकारिक सूचना को ही अंतिम मानें.

Tags: Bihar STETBihar STET 2026BSEB
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