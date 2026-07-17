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Bihar Success Story: बिहार की बेटी का बड़ा कमाल! मिली 3 करोड़ की स्कॉलरशिप, अब अमेरिका में करेंगी पढ़ाई

बिहार के सिवान की श्रेया कौशिक को प्रतिष्ठित Lincoln Scholarship 2026 के लिए चुना गया है. उनकी सफलता की कहानी, स्कॉलरशिप के फायदे और अमेरिका के Centre College में पढ़ाई की पूरी जानकारी यहां पढ़ सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: July 17, 2026 12:36:43 PM IST

Bihar Shreya Kaushik Lincoln Scholarship 2026: बिहार की बेटी ने इतिहास रच दिया है.
Bihar Shreya Kaushik Lincoln Scholarship 2026: बिहार की बेटी ने इतिहास रच दिया है.


Bihar Shreya Kaushik Lincoln Scholarship 2026: बिहार की बेटियां लगातार अपनी प्रतिभा से देश का नाम रोशन कर रही हैं. इसी कड़ी में सिवान की 18 वर्षीय श्रेया कौशिक ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है, जिस पर पूरा देश गर्व कर सकता है. श्रेया का चयन प्रतिष्ठित Lincoln Scholarship के लिए हुआ है और वह इस वर्ष यह सम्मान पाने वाली एकमात्र भारतीय छात्रा बनी हैं. लगभग 3 करोड़ रुपये की इस स्कॉलरशिप के जरिए वह अमेरिका के Centre College में चार वर्षीय अंडरग्रेजुएट डिग्री की पढ़ाई करेंगी.

यह उपलब्धि केवल श्रेया की व्यक्तिगत सफलता नहीं है, बल्कि यह उन लाखों छात्रों के लिए भी प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने का साहस रखते हैं.

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क्या है Lincoln Scholarship?

Lincoln Scholarship दुनिया की प्रतिष्ठित अंडरग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स में से एक मानी जाती है. इसका नाम अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के सम्मान में रखा गया है. हर वर्ष दुनिया भर से केवल 10 प्रतिभाशाली छात्रों का चयन इस कार्यक्रम के लिए किया जाता है. यह स्कॉलरशिप अमेरिका के Centre College, Kentucky में चार साल की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाती है. इसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल और भोजन, किताबें, अध्ययन सामग्री, हेल्थ इंश्योरेंस, यात्रा खर्च और अन्य आवश्यक शैक्षणिक खर्च शामिल होते हैं.

पढ़ाई, लीडरशिप और समाज सेवा के आधार पर हुआ चयन

Lincoln Scholarship केवल अकादमिक प्रदर्शन को नहीं देखती, बल्कि उन छात्रों को प्राथमिकता देती है जिन्होंने लीडरशिप, सामाजिक जिम्मेदारी और सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता का परिचय दिया हो. श्रेया कौशिक ने अपनी पढ़ाई के साथ-साथ नेतृत्व क्षमता और समाज के प्रति समर्पण के जरिए यह साबित किया कि वे इस प्रतिष्ठित सम्मान की पूरी तरह हकदार हैं.

सिवान से अमेरिका तक का प्रेरणादायक सफर

श्रेया का जन्म बिहार के सिवान में हुआ. बाद में उन्होंने नई दिल्ली के सर्वोदय कन्या विद्यालय, आया नगर से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की. महज 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने Dexterity Global से जुड़कर लीडरशिप ट्रेनिंग और अंतरराष्ट्रीय अवसरों की दिशा में कदम बढ़ाया. इस दौरान उन्होंने कई राष्ट्रीय और वैश्विक प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, जिससे उनकी प्रोफाइल मजबूत हुई और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली.

श्रेया ने क्या कहा?

अपनी सफलता पर खुशी जताते हुए श्रेया ने कहा कि अब्राहम लिंकन के नाम पर दी जाने वाली स्कॉलरशिप प्राप्त करना उनके लिए गर्व की बात है. उन्होंने बताया कि सही मार्गदर्शन, मेंटरशिप और प्रशिक्षण ने उन्हें अपनी परिस्थितियों से आगे बढ़कर बड़े अवसरों तक पहुंचने का आत्मविश्वास दिया. उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में वह अपनी शिक्षा और अनुभव का उपयोग समाज के विकास और युवाओं को प्रेरित करने के लिए करना चाहती हैं.

पूरी पढ़ाई का खर्च उठाएगी स्कॉलरशिप

करीब 3 करोड़ रुपये मूल्य की यह स्कॉलरशिप Centre College में श्रेया की चार साल की पढ़ाई का पूरा आर्थिक भार उठाएगी. उन्हें ट्यूशन फीस से लेकर रहने, खाने, किताबों, हेल्थ इंश्योरेंस, यात्रा और अन्य जरूरी खर्चों की चिंता नहीं करनी होगी. Dexterity Global के संस्थापक और CEO शरद विवेक सागर ने श्रेया की उपलब्धि को भारत के युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि सही अवसर और गुणवत्तापूर्ण मेंटरशिप मिलने पर प्रतिभाशाली छात्र दुनिया के शीर्ष संस्थानों तक अपनी पहचान बना सकते हैं.

श्रेया कौशिक की यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि मेहनत, लगन और सही दिशा मिले तो छोटे शहरों से निकलने वाले छात्र भी वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान बना सकते हैं.

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Tags: Success story
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