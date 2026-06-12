Bihar Polytechnic Result 2026 Declared: बिहार पॉलिटेक्निक रिजल्ट bceceboard.bihar.gov.in पर जारी, ऐसे चेक करें रैंक कार्ड

Bihar Polytechnic Result 2026 Declared: बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड (BCECEB) ने बिहार पॉलिटेक्निक रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने डिप्लोमा-सर्टिफिकेट एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन (DCECE-2026) के तहत PE, PM और PMM ग्रुप की परीक्षा दी थी, वे अब अपना परिणाम ऑनलाइन देख सकते हैं.

उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाकर अपना रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों में काफी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि अब उनके एडमिशन की अगली प्रक्रिया शुरू होगी.

परीक्षा कब आयोजित हुई थी?

इस वर्ष DCECE 2026 परीक्षा का आयोजन 23 और 24 मई 2026 को किया गया था. परीक्षा को दो शिफ्टों में आयोजित किया गया था ताकि सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिल सके. परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट रखी गई थी और इसमें कुल 450 अंक निर्धारित थे. परीक्षा में हजारों छात्रों ने भाग लिया था और अब सभी अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे.

Bihar Polytechnic Result 2026 ऐसे करें चेक

BCECEB की आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर दिए गए “Bihar Polytechnic Result 2026 / Rank Card” लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया लॉगिन पेज खुलेगा, जहां आपको अपनी जरूरी डिटेल्स भरनी होंगी.

डिटेल्स भरने के बाद Submit बटन पर क्लिक करें.

अब आपका रिजल्ट और रैंक कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

रिजल्ट को डाउनलोड करें और भविष्य के उपयोग के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.

आगे क्या होगा?

रिजल्ट जारी होने के बाद अब छात्रों को काउंसलिंग प्रक्रिया का इंतजार रहेगा. रैंक के आधार पर उम्मीदवारों को विभिन्न पॉलिटेक्निक कॉलेजों में एडमिशन मिलेगा. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

महत्वपूर्ण जानकारी

BCECEB द्वारा जारी यह रिजल्ट पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध है. किसी भी अपडेट या काउंसलिंग शेड्यूल की जानकारी केवल आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही मिलेगी. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी फर्जी सूचना से बचें.