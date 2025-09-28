बिहार में पुलिस की नौकरी का सपना देखना होगा साकार, CSBC ने भर्ती विज्ञापन किया जारी

Bihar Police New Recruitment: क्या आप भी बिहार में पुलिस की नौकरी का सपना देख रहे हैं. तो यह खबर आपके लिए है. लिए केंद्रीय चयन पर्षद (CSBC) ने युवाओं के लिए एक और बड़ा भर्ती विज्ञापन जारी किया है. इस नई भर्ती के तहत 4 हजार से अधिक पदों का चयन किया जाएगा. जिनमें जेल वार्डर (कक्षपाल), चलंत दस्ता ड्राइवर सिपाही, और मद्य निषेध सिपाही के पद शामिल हैं. यह उन सभी 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका है जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं.

बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 मुख्य तिथियां और पद:

कुल पद 4,000 से अधिक

पद का नाम:

1. मद्य निषेध सिपाही

2. कक्षपाल (जेल वार्डर)

3. चलंत दस्ता ड्राइवर सिपाही

महत्वपूर्ण तिथियां:

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख: 6 अक्टूबर 2025

आवेदन की अंतिम तारीख: 5 नवंबर 2025

ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता:

इन कॉन्स्टेबल पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को पद के अनुसार निम्नलिखित योग्यताएं पूरी होनी चाहिए

1. मद्य निषेध सिपाही और कक्षपाल (जेल वार्डर):

उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास और समकक्ष योग्यता होना अनिवार्य है

2. चलंत दस्ता ड्राइवर सिपाही:

इस पद के लिए उम्मीदवारों का इंटरमीडिएट (12वीं पास) होना बेहद आवश्यक है

इसके साथ ही, आवेदक के पास 26 सितंबर 2025 तक या इससे पहले जारी किया गया वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना भी ज़रूरी है. यह लाइसेंस दो पहिया, चार पहिया, हल्का मोटर वाहन (LMV) या भारी मोटर वाहन (HMV) में से किसी एक के लिए होना चाहिए.

3. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:

उम्मीदवार अपनी पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार तीनों पदों के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हैं. आवेदन करने से पहले यह कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ ज़रूर तैयार करके रखें.

वैलिड ईमेल आईडी, सक्रिय मोबाइल नंबर, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और ड्राइवर सिपाही के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस.

CSBC की आधिकारिक वेबसाइट पर 6 अक्टूबर 2025 को ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. तो फिर देर किसा बात की, इस सुनहरा अवसर का फायदा उठाना न भूलें.