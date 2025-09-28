बिहार में पुलिस की नौकरी का सपना देखना होगा साकार, CSBC ने भर्ती विज्ञापन किया जारी
Home > जॉब > बिहार में पुलिस की नौकरी का सपना देखना होगा साकार, CSBC ने भर्ती विज्ञापन किया जारी

बिहार में पुलिस की नौकरी का सपना देखना होगा साकार, CSBC ने भर्ती विज्ञापन किया जारी

बिहार में पुलिस की नौकरी (Police Job) के लिए CSBC ने युवाओं के लिए भर्ती विज्ञापन (Recruitment Advertisement) जारी किया. जिसमें 4 हजार से अधिक पदों का चयन (Selection of Post) किया जाएगा.

By: DARSHNA DEEP | Published: September 28, 2025 3:42:07 PM IST

Bihar Police New Recruitment
Bihar Police New Recruitment

Bihar Police New Recruitment:  क्या आप भी बिहार में पुलिस की नौकरी का सपना देख रहे हैं. तो यह खबर आपके लिए है. लिए केंद्रीय चयन पर्षद (CSBC) ने युवाओं के लिए एक और बड़ा भर्ती विज्ञापन जारी किया है. इस नई भर्ती के तहत 4 हजार  से अधिक पदों का चयन किया जाएगा. जिनमें जेल वार्डर (कक्षपाल), चलंत दस्ता ड्राइवर सिपाही, और मद्य निषेध सिपाही के पद शामिल हैं. यह उन सभी 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका है जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं. 

बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 मुख्य तिथियां और पद: 

कुल पद 4,000 से अधिक 

पद का नाम: 

1. मद्य निषेध सिपाही    
2. कक्षपाल (जेल वार्डर)    
3. चलंत दस्ता ड्राइवर सिपाही    

महत्वपूर्ण तिथियां:

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख: 6 अक्टूबर 2025

आवेदन की अंतिम तारीख: 5 नवंबर 2025

ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता: 

इन कॉन्स्टेबल पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को पद के अनुसार निम्नलिखित योग्यताएं पूरी होनी चाहिए 

1. मद्य निषेध सिपाही और कक्षपाल (जेल वार्डर):

उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास और समकक्ष योग्यता होना अनिवार्य है

2. चलंत दस्ता ड्राइवर सिपाही: 

इस पद के लिए उम्मीदवारों का इंटरमीडिएट (12वीं पास) होना बेहद आवश्यक है

इसके साथ ही, आवेदक के पास 26 सितंबर 2025 तक या इससे पहले जारी किया गया वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना भी ज़रूरी है. यह लाइसेंस दो पहिया, चार पहिया, हल्का मोटर वाहन (LMV) या भारी मोटर वाहन (HMV) में से किसी एक के लिए होना चाहिए. 

3. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज: 

उम्मीदवार अपनी पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार तीनों पदों के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हैं. आवेदन करने से पहले यह कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ ज़रूर तैयार करके रखें. 

वैलिड ईमेल आईडी, सक्रिय मोबाइल नंबर, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और ड्राइवर सिपाही के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस.

CSBC की आधिकारिक वेबसाइट पर 6 अक्टूबर 2025 को ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. तो फिर देर किसा बात की, इस सुनहरा अवसर का फायदा उठाना न भूलें. 

Tags: 4000 Seats6 October 2025bihar policeJob NewsNew Recruitment Advertisement
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

10 मिनट में घर पर बनाएं नींबू स्क्रब, पाएं चमकदार...

September 28, 2025

6-6-6 वॉकिंग टेक्निक: वजन घटाने और सेहत सुधारने का नया...

September 28, 2025

घर पर बनाएं टेस्टी गार्लिक ब्रेड, जिसे देखकर और खाकर...

September 28, 2025

दुग्गा-दुग्गा! 33 साल की हसीना पर फिदा हुए फैन्स, तस्वीरें...

September 28, 2025

उंगलियां चाट-चाट कर लोग खाएंगे, घर में बनाएं स्वादिष्ट और...

September 28, 2025

नवरात्रि में कन्या भोज के लिए बनाएं ये भोग, नहीं...

September 28, 2025
बिहार में पुलिस की नौकरी का सपना देखना होगा साकार, CSBC ने भर्ती विज्ञापन किया जारी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

बिहार में पुलिस की नौकरी का सपना देखना होगा साकार, CSBC ने भर्ती विज्ञापन किया जारी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बिहार में पुलिस की नौकरी का सपना देखना होगा साकार, CSBC ने भर्ती विज्ञापन किया जारी
बिहार में पुलिस की नौकरी का सपना देखना होगा साकार, CSBC ने भर्ती विज्ञापन किया जारी
बिहार में पुलिस की नौकरी का सपना देखना होगा साकार, CSBC ने भर्ती विज्ञापन किया जारी
बिहार में पुलिस की नौकरी का सपना देखना होगा साकार, CSBC ने भर्ती विज्ञापन किया जारी