Bihar New Medical Colleges 2026: MBBS की पढ़ाई का बढ़ा मौका, दो नए मेडिकल कॉलेजों को मिली मंजूरी, 100 नई सीटें

Bihar New Medical Colleges 2026: बिहार के मेडिकल एजुकेशन सेक्टर के लिए एक अहम खबर सामने आई है. नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने राज्य में दो नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने की अनुमति दे दी है. इनमें Government Medical College, Chhapra (Saran) और Ram Janaki Medical College & Hospital, Samastipur शामिल हैं.

NMC ने दोनों संस्थानों के लिए Letter of Permission (LoP) जारी किया है. इसके साथ ही दोनों मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से MBBS की 50-50 सीटों पर दाखिले का रास्ता साफ हो गया है.

दोनों कॉलेजों में 50 MBBS सीटों को मंजूरी

इन दोनों संस्थानों में हर साल 50-50 विद्यार्थियों को MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकेगा. हालांकि, शुरुआत में संबंधित संस्थानों की ओर से प्रत्येक कॉलेज में 100 MBBS सीटों के साथ संचालन की अनुमति मांगी गई थी. इस प्रस्ताव पर NMC के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) की प्रक्रिया के बाद अब दोनों कॉलेजों को 50 सीटों के साथ शुरुआत करने की मंजूरी मिली है. इस फैसले को बिहार में मेडिकल शिक्षा के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इससे राज्य में मेडिकल सीटों की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी.

छपरा और समस्तीपुर के छात्रों को मिलेगा फायदा

नए मेडिकल कॉलेजों का सबसे बड़ा फायदा स्थानीय विद्यार्थियों को मिलने की उम्मीद है. छपरा और समस्तीपुर जैसे जिलों के छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों या राज्यों का रुख करने की जरूरत कुछ हद तक कम हो सकती है. स्थानीय स्तर पर मेडिकल शिक्षा के संस्थान विकसित होने से इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा भी मजबूत होने की उम्मीद है. मेडिकल कॉलेजों के साथ अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ सकती है.

स्वास्थ्य सेवाओं को भी मिलेगी मजबूती

मेडिकल कॉलेज केवल शिक्षा के केंद्र नहीं होते, बल्कि आसपास के लोगों के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं. ऐसे में इन दोनों संस्थानों के पूरी तरह सक्रिय होने के बाद स्थानीय मरीजों को बेहतर उपचार और विशेषज्ञ सेवाएं मिलने की संभावना है.

बिहार में मेडिकल शिक्षा के विस्तार की उम्मीद

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दोनों मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का आभार जताया. उन्होंने इसे राज्य में मेडिकल एजुकेशन और हेल्थकेयर सुविधाओं को मजबूत करने वाला अहम कदम बताया.

2026-27 से दोनों कॉलेजों में MBBS कक्षाएं शुरू होने के साथ बिहार को कुल 100 नई MBBS सीटें मिलेंगी. आने वाले समय में सीटों की संख्या और बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास किए जाने की उम्मीद है. यह कदम राज्य के छात्रों के साथ-साथ बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी लंबे समय में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.