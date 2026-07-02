Bihar DElEd Answer Key 2026 Released: बिहार डीएलएड आंसर की bsebdeled.com पर जारी, ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

Bihar DElEd Answer Key 2026 Released: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने Bihar DElEd Answer Key 2026 जारी कर दी है. जिन उम्मीदवारों ने बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा (Joint Entrance Examination) में हिस्सा लिया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट bsebdeled.com से प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड कर अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं. यदि किसी उम्मीदवार को किसी उत्तर पर आपत्ति है, तो बोर्ड ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसे चुनौती देने का अवसर भी दिया है.

उम्मीदवार 5 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. बोर्ड ने प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 50 रुपये शुल्क निर्धारित किया है.

कब हुई थी बिहार DElEd प्रवेश परीक्षा?

बिहार DElEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा 8 जून से 22 जून 2026 के बीच कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) मोड में आयोजित की गई थी. राज्यभर के हजारों अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया था. अब प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने संभावित अंक का अनुमान लगा सकते हैं.

Bihar DElEd Answer Key 2026 ऐसे करें डाउनलोड

Bihar DElEd की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर “Bihar DElEd Answer Key 2026” लिंक पर क्लिक करें.

अपनी यूजर आईडी/रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें.

स्क्रीन पर उपलब्ध प्रोविजनल आंसर की देखें.

अपने उत्तरों का मिलान करें.

भविष्य के संदर्भ के लिए आंसर की की पीडीएफ डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.

यदि उत्तर गलत लगे तो ऐसे दर्ज करें आपत्ति

यदि किसी प्रश्न के उत्तर को लेकर आपको आपत्ति है, तो निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं.

आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें.

“Bihar DElEd Answer Key 2026 Objection” लिंक पर क्लिक करें.

जिस प्रश्न या उत्तर पर आपत्ति है, उसका चयन करें.

अपने दावे के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज या प्रमाण अपलोड करें.

प्रति प्रश्न ₹50 का ऑनलाइन भुगतान करें.

आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद उसकी रसीद डाउनलोड या प्रिंट करके सुरक्षित रख लें.

आपत्तियों के बाद क्या होगा?

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सभी प्राप्त आपत्तियों की विशेषज्ञों से समीक्षा कराएगी. यदि किसी आपत्ति को सही पाया जाता है, तो संबंधित उत्तर में संशोधन किया जाएगा और उसके बाद फाइनल आंसर की जारी की जाएगी. फाइनल आंसर की के आधार पर ही Bihar DElEd Result 2026 तैयार किया जाएगा. इसलिए उम्मीदवारों के लिए यह जरूरी है कि यदि उन्हें किसी उत्तर पर उचित आपत्ति लगती है, तो समय रहते उसे दर्ज करें.

रिजल्ट के बाद होगी काउंसलिंग

परिणाम घोषित होने के बाद सफल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा. काउंसलिंग के दौरान मेरिट, दस्तावेज सत्यापन और सीट उपलब्धता के आधार पर उम्मीदवारों को डीएलएड संस्थानों में प्रवेश दिया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें ताकि आंसर की, फाइनल रिजल्ट और काउंसलिंग से जुड़ी किसी भी महत्वपूर्ण सूचना से वंचित न रहें.

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