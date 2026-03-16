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Bihar Daroga Result 2026: बिहार पुलिस SI भर्ती का रिजल्ट आउट, आधिकारिक वेबसाइट पर देखें रिजल्ट और मेरिट लिस्ट

Bihar Daroga Result 2026: बिहार पुलिस सब-ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन (BPSSC) ने पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) प्रीलिमिनरी एग्जाम के रिजल्ट घोषित कर दिया है. कैंडिडेट अब ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in से अपने स्कोरकार्ड और मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं.

By: Preeti Rajput | Published: March 16, 2026 5:28:35 PM IST

बिहार पुलिस सब-ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन (BPSSC) ने पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) प्रीलिमिनरी एग्जाम के रिजल्ट घोषित कर दिया है.
बिहार पुलिस सब-ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन (BPSSC) ने पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) प्रीलिमिनरी एग्जाम के रिजल्ट घोषित कर दिया है.


Bihar Daroga Result 2026: बिहार पुलिस सब-ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन (BPSSC) ने सोमवार  16 मार्च को पुलिस सब-इंस्पेक्टर SI भर्ती के लिए प्रीलिमिनरी एग्जाम के रिजल्ट घोषित कर दिया है. जो कैंडिडेट एग्जाम में बैठे थे, वह अब बिहार पुलिस सब-ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in से अपने रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं

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बिहार पुलिस SI प्रीलिम्स एग्जाम 

सब-इंस्पेक्टर भर्ती के लिए प्रीलिम्स एग्जाम 18 जनवरी और 21 जनवरी को दो शिफ्ट में कराए गए थे. बिहार में पुलिस डिपार्टमेंट के सिलेक्शन प्रोसेस के तहत हजारों कैंडिडेट्स ने यह परीक्षा दी है. 

BPSSC बिहार पुलिस SI प्रीलिम्स स्कोरकार्ड कैसे डाउनलोड करें?

  • ऑफिशियल वेबसाइट – bpssc.bih.nic.in पर जाएं
  • BPSSC बिहार पुलिस SI प्रीलिम्स स्कोरकार्ड PDF लिंक पर क्लिक करें
  • एप्लीकेशन नंबर, जन्म तिथि को ज़रूरी लॉगिन क्रेडेंशियल के तौर पर इस्तेमाल करें
  • BPSSC बिहार पुलिस SI प्रीलिम्स स्कोरकार्ड PDF डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा
  • बिहार पुलिस SI प्रीलिम्स स्कोरकार्ड PDF को सेव करें और उसकी एक हार्ड कॉपी निकाल लें.

मेरिट लिस्ट 2026 कैसे डाउनलोड करें

  • आवेदक नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके भी मेरिट लिस्ट देख सकते हैं:
  • ऑफिशियल वेबसाइट – bpssc.bih.nic.in पर जाएं
  • BPSSC SI प्रीलिम्स मेरिट लिस्ट 2026 PDF लिंक पर क्लिक करें
  • BPSSC SI प्रीलिम्स मेरिट लिस्ट PDF स्क्रीन पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगी
  • BPSSC SI प्रीलिम्स मेरिट लिस्ट PDF सेव करें और उसका प्रिंट ले लें.

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कैटेगरी वाइज कटऑफ 

पुरुषों के लिए कटऑफ

  • सामान्य (पुरुष): 130.67 
  • EWS (पुरुष): 124.33
  • SC (पुरुष): 113.55
  • BC (पुरुष): 126.24

महिलाओं के लिए कटऑफ

  • सामान्य (महिला): 106.84
  • EWS (महिला): 98.30
  • SC (महिला): 79.84
  • BC (महिला): 99.70

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Tags: Bihar Daroga Result 2026Bihar Police SI Result 2026BPSSC SI result
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