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Bihar Board Exam 2027: 10वीं-12वीं का रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें फीस, लास्ट डेट और ऑनलाइन आवेदन का आसान तरीका

Bihar Board Exam 2027 Registration शुरू हो गया है. कक्षा 10वीं-12वीं की रजिस्ट्रेशन डेट, फीस, आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा से जुड़े जरूरी अपडेट के बारे में नीचे देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: August 26, 2026 1:39:12 PM IST

Bihar Board Exam 2027 Registration: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.
Bihar Board Exam 2027 Registration: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.


Bihar Board Exam 2027 Registration: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है. जो विद्यार्थी 2027 में मैट्रिक या इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उनके लिए यह जरूरी अपडेट है. बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 25 अगस्त 2026 से शुरू की है और छात्र निर्धारित समयसीमा के भीतर अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं.

BSEB के अनुसार, कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 16 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है. वहीं, परीक्षा एप्लीकेशन फॉर्म की फीस जमा करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2026 है. छात्रों को सलाह है कि अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए स्कूल के माध्यम से समय रहते प्रक्रिया पूरी कर लें. कक्षा 10वीं के विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन के लिए BSEB के मैट्रिक पोर्टल पर जा सकते हैं, जबकि कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए इंटरमीडिएट का अलग ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध है.

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Bihar Board Registration 2027 ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

BSEB की संबंधित आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.org खोलें.
कक्षा 10वीं या 12वीं के रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.
मांगी गई रजिस्ट्रेशन डिटेल दर्ज करके सबमिट करें.
प्राप्त लॉगिन जानकारी से अकाउंट में प्रवेश करें.
ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जरूरी जानकारी भरें.
निर्धारित परीक्षा फीस का ऑनलाइन भुगतान करें.
फॉर्म सबमिट करके कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें.
भविष्य की जरूरत के लिए इसकी हार्ड कॉपी सुरक्षित रखें.

Bihar Board 10th Exam 2027 के लिए आवेदन करने का Direct Link
Bihar Board 12th Exam 2027 के लिए अप्लाई करने का Direct Link

Bihar Board 12th Exam Fee 2027: कितनी है फीस?

कक्षा 12वीं के लिए परीक्षा और अन्य शुल्क अलग-अलग निर्धारित किए गए हैं. परीक्षा एप्लीकेशन फॉर्म फीस 150 रुपये, परीक्षा फीस 260 रुपये, लोकल लेवी 480 रुपये, मार्कशीट फीस 170 रुपये, प्रोविजिनल सर्टिफिकेट फीस 170 रुपये और माइग्रेशन सर्टिफिकेट फीस 170 रुपये है. इसके अलावा 30 रुपये ऑनलाइन शुल्क शैक्षणिक संस्थान के पास रहेगा. इसका इस्तेमाल स्कूल/कॉलेज प्रमुख द्वारा छात्रों का ऑनलाइन आवेदन भरने और डमी या मूल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा.

इस तरह ऑनलाइन फीस सहित कुल शुल्क 1,430 रुपये है. आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के एडवांस्ड एवं क्वालिफाइंग उम्मीदवारों के लिए परमिशन फीस 340 रुपये है. प्रोफेशनल कोर्स के विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा फीस 400 रुपये निर्धारित है.

फरवरी 2027 में हो सकती है बोर्ड परीक्षा

Bihar Board Exam 2027 का आयोजन फरवरी 2027 में होने की संभावना है. हालांकि, BSEB ने अभी कक्षा 10वीं और 12वीं की विस्तृत परीक्षा तारीखें जारी नहीं की हैं. पिछले वर्षों के रुझान के आधार पर रिजल्ट मार्च 2027 में जारी होने की उम्मीद है. छात्रों को रजिस्ट्रेशन, परीक्षा कार्यक्रम और अन्य जरूरी अपडेट के लिए BSEB की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए.

Tags: Bihar boardBihar Board RegistrationBihar Board Registration 2027BSEB
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