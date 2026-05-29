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Bihar Board DElEd Admit Card 2026 Released: बिहार बोर्ड डीएलएड एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

Bihar Board DElEd 2026 का एडमिट कार्ड जारी हो गया है. उम्मीदवार इस लिंक bsebdeled.com के जरिए हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: May 29, 2026 3:22:29 PM IST

Bihar Board DElEd Admit Card 2026 जारी हो गया है.
Bihar Board DElEd Admit Card 2026 जारी हो गया है.


Bihar Board DElEd Admit Card 2026 Released: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने DElEd परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट bsebdeled.com के माध्यम से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक 28 मई 2026 से सक्रिय कर दिया गया है और यह 22 जून 2026 तक उपलब्ध रहेगा.

बिहार बोर्ड DElEd परीक्षा 8 जून से 22 जून 2026 के बीच आयोजित की जाएगी. परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है, इसलिए समय रहते इसे डाउनलोड करना बेहद जरूरी है.

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ऑनलाइन मोड में डाउनलोड कर सकेंगे हॉल टिकट

उम्मीदवार बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉगिन विवरण की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा. बोर्ड ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांच लें. यदि किसी प्रकार की गलती दिखाई देती है, तो तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें.

Bihar Board DElEd Admit Card 2026 डाउनलोड करने का तरीका

बिहार बोर्ड DElEd की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
होम पेज पर दिए गए “Bihar Board DElEd Admit Card 2026” लिंक को ओपन करें.
अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करें.
‘Submit’ बटन पर क्लिक करते ही आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.
 इसे डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

परीक्षा के दिन इन नियमों का रखें ध्यान

BSEB ने परीक्षा को लेकर कुछ जरूरी दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं. उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम डेढ़ घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा. देर से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जा सकता. परीक्षा केंद्र के अंदर केवल एडमिट कार्ड, एक वैध फोटो आईडी और बॉलपॉइंट पेन ले जाने की अनुमति होगी. मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे.

परीक्षा से पहले उम्मीदवार अपनी तैयारी के साथ-साथ जरूरी दस्तावेजों को भी व्यवस्थित रखें. एडमिट कार्ड की दो से तीन कॉपी प्रिंट करके सुरक्षित रखना बेहतर रहेगा. परीक्षा और एडमिट कार्ड से संबंधित किसी भी अपडेट के लिए उम्मीदवार नियमित रूप से बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें.

Tags: admit cardBihar board
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