Bihar B.Ed CET Result 2026 Today: बिहार बीएड सीईटी रिजल्ट biharcetbed-brabu.in पर आज, ऐसे करें चेक

Bihar B.Ed CET Result 2026 Today: बिहार बी.एड. कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET-B.Ed) 2026 में शामिल हुए लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी (BRABU), मुजफ्फरपुर आज Bihar B.Ed CET 2026 का रिजल्ट जारी कर सकता है. परीक्षा में शामिल उम्मीदवार लंबे समय से अपने परिणाम का इंतजार कर रहे थे, जो अब समाप्त होने वाला है.

रिजल्ट घोषित होने के बाद अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल biharcetbed-brabu.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे. बिहार के विभिन्न बी.एड. कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित यह परीक्षा राज्य की सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं में से एक मानी जाती है.

7 जून को आयोजित हुई थी प्रवेश परीक्षा

Bihar CET B.Ed 2026 परीक्षा का आयोजन 7 जून 2026 को राज्यभर के सैकड़ों परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई थी. अब उम्मीदवारों की निगाहें रिजल्ट पर टिकी हुई हैं क्योंकि इसके बाद ही काउंसलिंग और कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी.

स्कोरकार्ड में क्या-क्या विवरण होंगे?

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को निम्नलिखित जानकारियां अवश्य जांचनी चाहिए:

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर

एप्लीकेशन नंबर

जन्म तिथि

श्रेणी (Category)

प्राप्त कुल अंक

मेरिट रैंक

परीक्षा का नाम

शैक्षणिक सत्र की जानकारी

यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है, तो तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए.

Bihar B.Ed CET Result 2026 ऐसे करें डाउनलोड

Bihar B.Ed CET की आधिकारिक वेबसाइट biharcetbed-brabu.in पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध “Bihar B.Ed CET Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.

अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.

सबमिट बटन पर क्लिक करें.

स्क्रीन पर आपका स्कोरकार्ड दिखाई देगा.

भविष्य की जरूरत के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

आगे क्या होगा?

रिजल्ट जारी होने के बाद विश्वविद्यालय मेरिट सूची और काउंसलिंग प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी करेगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें ताकि काउंसलिंग, सीट आवंटन और दस्तावेज सत्यापन से जुड़ी किसी भी महत्वपूर्ण सूचना से वंचित न रहें.

Bihar B.Ed CET Result 2026 का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए आज का दिन बेहद अहम है. परिणाम घोषित होते ही उम्मीदवार अपने स्कोर और रैंक के आधार पर आगे की प्रवेश प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे.