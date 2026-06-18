Bihar B.Ed CET 2026 Result: बिहार बीएड सीईटी रिजल्ट कल होगा जारी, ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

Bihar B.Ed CET 2026 Result Tomorrow: बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी (BRABU), मुजफ्फरपुर द्वारा बिहार B.Ed कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET-B.Ed) 2026 का परिणाम 19 जून को जारी किया जाएगा. परीक्षा में शामिल उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल biharcetbed-brabu.in पर जाकर अपने लॉगिन विवरण की मदद से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

बिहार B.Ed CET 2026 का आयोजन 7 जून को राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. यह परीक्षा बिहार की विभिन्न विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध कॉलेजों में दो वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्री कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है. हर वर्ष बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होते हैं, क्योंकि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रवेश का यह प्रमुख माध्यम माना जाता है.

आंसर की पर आपत्तियों के बाद तैयार हुआ रिजल्ट

परीक्षा संपन्न होने के अगले ही दिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी थी. इसके साथ ही उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया गया. प्राप्त आपत्तियों की विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की गई, जिसके बाद अंतिम मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी कर रिजल्ट तैयार किया गया है.

स्कोरकार्ड में मिलेगी ये महत्वपूर्ण जानकारी

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे. स्कोरकार्ड में अभ्यर्थी का नाम, रोल नंबर, प्राप्त अंक, मेरिट रैंक, क्वालिफाइंग स्टेटस और प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी अन्य आवश्यक जानकारियां उपलब्ध होंगी. आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया में यही स्कोरकार्ड महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में काम करेगा.

BRABU ने संभाली पूरी परीक्षा प्रक्रिया

इस वर्ष बिहार B.Ed CET 2026 के आयोजन की जिम्मेदारी BRABU को सौंपी गई थी. विश्वविद्यालय ने आवेदन प्रक्रिया से लेकर परीक्षा संचालन, आंसर की जारी करने और परिणाम तैयार करने तक सभी चरणों का सफलतापूर्वक संचालन किया.

रिजल्ट के बाद शुरू होगी काउंसलिंग प्रक्रिया

परिणाम घोषित होने के बाद काउंसलिंग कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी जारी की जाएगी. अभ्यर्थियों को सीट आवंटन, कॉलेज चयन, दस्तावेज सत्यापन और प्रवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक पोर्टल पर नजर बनाए रखें ताकि किसी भी महत्वपूर्ण अपडेट से चूक न हो.