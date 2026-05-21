Bihar BEd CET 2026 Registration Today: बिहार बीएड सीईटी का नहीं भरा है फॉर्म, तो आज ही करें ये काम, वरना होगी दिक्कत

Bihar BEd CET 2026 Registration Today: बिहार में B.Ed कोर्स में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी (BRABU) आज यानी 21 मई 2026 को Bihar BEd CET 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बंद करने जा रही है. जिन अभ्यर्थियों ने अब तक आवेदन नहीं किया है, वे निर्धारित लेट फीस के साथ आधिकारिक वेबसाइट biharcetbed-brabu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

इस साल Bihar BEd CET 2026 को लेकर छात्रों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. यूनिवर्सिटी के अनुसार अब तक एक लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. यह प्रवेश परीक्षा बिहार की विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में उपलब्ध 37,250 सीटों पर एडमिशन के लिए आयोजित की जाएगी.

Bihar BEd CET 2026: किन यूनिवर्सिटीज़ में मिलेगा एडमिशन?

इस संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से राज्य की कई प्रमुख यूनिवर्सिटीज़ में B.Ed प्रोग्राम में दाखिला मिलेगा. इनमें पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी और बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाएं शामिल हैं.

आवेदन शुल्क की जानकारी

उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करना होगा. सामान्य वर्ग के लिए शुल्क 1000 रुपये तय किया गया है. वहीं EBC, BC, EWS और महिला उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है. SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा.

Bihar BEd CET 2026 परीक्षा तिथि और महत्वपूर्ण कार्यक्रम

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद यूनिवर्सिटी परीक्षा आयोजन की तैयारियों में जुट जाएगी. एडमिट कार्ड 1 जून 2026 से जारी किए जाएंगे, जबकि प्रवेश परीक्षा 7 जून 2026 को आयोजित होगी. इसके बाद 8 जून को प्रोविजनल आंसर-की जारी की जाएगी. उम्मीदवार 9 और 10 जून के बीच अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे. अंतिम परिणाम 19 जून 2026 को घोषित किया जाएगा.

महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन: 27 अप्रैल से 18 मई 2026

लेट फीस के साथ आवेदन: 19 मई से 21 मई 2026

आवेदन सुधार की तिथि: 22 मई से 23 मई 2026

एडमिट कार्ड जारी: 1 जून 2026

परीक्षा तिथि: 7 जून 2026

आंसर-की जारी: 8 जून 2026

आपत्ति विंडो: 9 जून से 10 जून 2026

रिजल्ट घोषणा: 19 जून 2026

Bihar BEd CET 2026 आवेदन प्रक्रिया

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें. इसके बाद ईमेल और मोबाइल नंबर पर भेजे गए लिंक के जरिए अकाउंट एक्टिवेट करना होगा. लॉग इन करने के बाद आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत और शैक्षिक जानकारी भरनी होगी.

फोटो, हस्ताक्षर, आधार कार्ड और श्रेणी प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र के लिए तीन शहरों का चयन करना होगा. आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारी को ध्यान से जांचना जरूरी है, क्योंकि अंतिम पुष्टि के बाद किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा.

एडमिट कार्ड और काउंसलिंग अपडेट

उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स की मदद से निर्धारित तिथि पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. साथ ही अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे काउंसलिंग और आगे की प्रक्रिया से जुड़े अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

ये भी पढ़ें: UGC NET उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर, आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ी, अब इस दिन तक करें अप्लाई